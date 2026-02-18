موقد يحوّل غرفة أعلى السطح إلى مقبرة.. تفحم أم ورضيعتها بالمنيرة الغربية

شهدت منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما تحولت غرفة بسيطة أعلى سطح أحد العقارات إلى مسرح لكارثة إنسانية، راح ضحيتها ربة منزل ورضيعتها، بينما أُصيب نجلها بحروق متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل غرفة سكنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، مع وجود وفيات ومصاب.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع داخل غرفة مشيدة أعلى سطح العقار، والتهمت النيران محتوياتها بالكامل.

وأسفر الحادث عن وفاة ربة منزل تبلغ من العمر 40 عامًا، وطفلتها الرضيعة (4 أشهر)، حيث عُثر على جثمانيهما متفحمين داخل الغرفة، فيما أُصيب نجلها البالغ 13 عامًا بحروق متفرقة بالجسم.



وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب عقب محاولة الابن إشعال موقد صغير لتسخين الطعام ليلًا أثناء نوم والدته وشقيقته، إلا أن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ وامتدت إلى ملابسه، فدفع الموقد أرضًا وفرّ خارج الغرفة، ما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب سريعًا داخل المكان الضيق، وتحول الغرفة إلى كتلة من النار خلال دقائق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما جرى نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بدقة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.