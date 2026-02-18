نظر محاكمة 54 متهمًا بخلية أكتوبر .. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم محاكمة 54 متهما، في القضية رقم 12864 لسنة 2025، جنايات اكتوبر، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2024، المتهمون انضموا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في عمليات إرهابية.