محافظ الغربية يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ استعدادًا لشهر رمضان

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم، أول جولة تفقدية له داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة منذ توليه مهام منصبه، لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، والوقوف على جاهزية الأجهزة التنفيذية وكفاءة منظومة المتابعة والتدخل السريع، في إطار توجيهات الدولة برفع درجة الاستعداد لشهر رمضان المبارك. جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مؤكدًا على تكثيف الحملات الميدانية اليومية، مع إيلاء اهتمام خاص بأعمال النظافة حول المساجد ومراجعة الإنارة في الطرق المؤدية إليها، استعدادًا لأول صلاة تراويح، لضمان راحة المصلين خلال شهر رمضان. وشدد على أن حق المواطن في بيئة نظيفة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، وأن أي تعديات تعيق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري لن يتم التسامح معها.

كما تفقد منظومة الخرائط التفاعلية وآليات الرصد اللحظي لشكاوى المواطنين والبلاغات الطارئة، واطلع على أسلوب التنسيق الفوري بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن المركز يمثل أداة محورية لدعم متخذ القرار وتمكين المحافظة من التدخل السريع والتعامل الاحترافي مع مختلف المواقف، خاصة خلال الفترات التي تشهد كثافات أو ضغوطًا خدمية.

تحرك تنفيذي عاجل

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من الدكتور محمود عراقيب، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، حول مكونات المركز وآليات تشغيله، حيث أوضح أنه جرى تزويده بأحدث تقنيات الاتصال والتحكم، بما يتيح الربط الفوري بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية، ويسهم في تقليل زمن الاستجابة ورفع كفاءة إدارة الأزمات.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار مدير المركز إلى أن منظومة العمل تضم القاعة الرئيسية لغرفة العمليات لمتابعة البلاغات والتنسيق اللحظي، وقاعة لإدارة الأزمات الكبرى تضم ممثلين عن 16 جهة تنفيذية من المديريات والأحياء والمرافق، إلى جانب قاعة اجتماعات مخصصة لإدارة المواقف الطارئة، وغرفة تحكم إلكتروني مجهزة بالكامل لمتابعة الكاميرات والبيانات وشبكات الاتصال المباشر.

حل مشكلات المواطنين

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن متابعة مركز السيطرة ستكون من الأولويات اليومية للمحافظة، لضمان أعلى درجات الجاهزية والانضباط، وتعزيز قدرة المحافظة على تقديم خدمات مستقرة وآمنة للمواطنين في مختلف الظروف، مع الحرص على توفير بيئة نظيفة ومهيأة لأداء شعائر الشهر الكريم.