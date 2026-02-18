3 سيارات مطافئ.. السيطرة على حريق داخل منزل بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية صباح اليوم من إخماد نيران حريق هائل بمنزل سكني مكون من 4 طوابق إثر ماس كهربائي مفاجىء بمنطقة الجمهورية بعدما تم الدفع بـ3 سيارات مطافىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بمنطقة الجمهورية .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة العقيد محمد البرلسي مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في محتويات خشبية مركونة على أحد الأسطح الخاصة بإحدى المنازل في شارع شلتوت بمنطقة الجمهورية التابع لقسم ثان المحلة الكبرى.

تحرك أمني عاجل

كما إنتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة ودفعت هيئة الحماية المدنية بعدد 3 سيارات إطفاء وإنتقال رجال الحماية المدنية بالإضافة إلي وجود سيارة إسعاف وتم فرض كردون أمنى في محيط المنطقة وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون وجود أي خسائر في الأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.