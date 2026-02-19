6 مواجهات.. الأهلي يستعد لماراثون مباريات قوي في رمضان 2026

يواصل النادي الأهلي استعداداته لخوض سلسلة من المباريات المهمة خلال شهر رمضان الكريم، حيث ينتظر الفريق جدولًا مزدحمًا يتضمن 6 مواجهات قوية، بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مباراة مرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويفتتح الأهلي مشواره الرمضاني بمواجهة الجونة في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري، قبل أن يدخل في تحديات متتالية تتطلب تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني واللاعبين، خاصة مع اقتراب المواجهة الإفريقية المنتظرة أمام الترجي التونسي، والتي تُعد واحدة من أقوى مباريات الموسم على المستوى القاري.



وتحمل مباريات الدوري أهمية كبيرة للأهلي في ظل سعيه لمواصلة المنافسة على الصدارة، وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات خلال فترة قصيرة، خاصة أن الفريق سيواجه منافسين يمتلكون طموحات مختلفة، سواء في سباق المربع الذهبي أو الهروب من مراكز الهبوط.



أما مباراة الترجي، فتأتي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وهي مواجهة تحمل طابعًا خاصًا، كونها تجمع بين فريقين من كبار القارة، وتاريخ طويل من المنافسة في البطولات الإفريقية.

جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان

الخميس 19 فبراير 2026 (1 رمضان)

الأهلي × الجونة — 9:30 مساءً — الدوري المصري الاثنين 23 فبراير 2026 (5 رمضان)

سموحة × الأهلي — 9:30 مساءً — الدوري المصري السبت 28 فبراير 2026 (10 رمضان)

الأهلي × زد إف سي — 9:30 مساءً — الدوري المصري الخميس 5 مارس 2026 (15 رمضان)

المقاولون العرب × الأهلي — 9:30 مساءً — الدوري المصري الاثنين 9 مارس 2026 (19 رمضان)

طلائع الجيش × الأهلي — 9:30 مساءً — الدوري المصري الجمعة أو السبت 13 أو 14 مارس 2026 (23 أو 24 رمضان)

الترجي التونسي × الأهلي — دوري أبطال إفريقيا — الموعد يحدد لاحقًا











