قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 مواجهات.. الأهلي يستعد لماراثون مباريات قوي في رمضان 2026

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يواصل النادي الأهلي استعداداته لخوض سلسلة من المباريات المهمة خلال شهر رمضان الكريم، حيث ينتظر الفريق جدولًا مزدحمًا يتضمن 6 مواجهات قوية، بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مباراة مرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويفتتح الأهلي مشواره الرمضاني بمواجهة الجونة في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري، قبل أن يدخل في تحديات متتالية تتطلب تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني واللاعبين، خاصة مع اقتراب المواجهة الإفريقية المنتظرة أمام الترجي التونسي، والتي تُعد واحدة من أقوى مباريات الموسم على المستوى القاري.


وتحمل مباريات الدوري أهمية كبيرة للأهلي في ظل سعيه لمواصلة المنافسة على الصدارة، وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات خلال فترة قصيرة، خاصة أن الفريق سيواجه منافسين يمتلكون طموحات مختلفة، سواء في سباق المربع الذهبي أو الهروب من مراكز الهبوط.


 أما مباراة الترجي، فتأتي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وهي مواجهة تحمل طابعًا خاصًا، كونها تجمع بين فريقين من كبار القارة، وتاريخ طويل من المنافسة في البطولات الإفريقية.

جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان

  • الخميس 19 فبراير 2026 (1 رمضان)
    الأهلي × الجونة — 9:30 مساءً — الدوري المصري
  • الاثنين 23 فبراير 2026 (5 رمضان)
    سموحة × الأهلي — 9:30 مساءً — الدوري المصري
  • السبت 28 فبراير 2026 (10 رمضان)
    الأهلي × زد إف سي — 9:30 مساءً — الدوري المصري
  • الخميس 5 مارس 2026 (15 رمضان)
    المقاولون العرب × الأهلي — 9:30 مساءً — الدوري المصري
  • الاثنين 9 مارس 2026 (19 رمضان)
    طلائع الجيش × الأهلي — 9:30 مساءً — الدوري المصري
  • الجمعة أو السبت 13 أو 14 مارس 2026 (23 أو 24 رمضان)
    الترجي التونسي × الأهلي — دوري أبطال إفريقيا — الموعد يحدد لاحقًا


 


 


 

الأهلي أخبار الأهلي دورى نايل دورى ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

شيرين عبد الوهاب ومحاميها ياسر قنطوش

370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب

اسعار السجائر اليوم

بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

ترشيحاتنا

صلاة التراويح في بني سويف

إقبال كثيف من المصلين على صلاة التراويح في بني سويف

إزالة تعديات

إزالة 10 حالات تعد على مساحة 7 قراريط في كفر الشيخ| صور

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الارثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

بالصور

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد