أعوذ بالله من الغدر والخيانة.. منة القيعي تعلق على أزمة لقاء الخميسي

علقت الكاتبة منة عدلي القيعي، بشكل غير مباشر على أزمة الفنانة لقاء الخميسي؛ عقب إعلان فنانة أخرى طلاقها من زوجها بعد زواج دام 7 سنوات.

وقالت منة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “أعوذ بالله من المكر والخداع والخيانة والندالة وقلة المروءة والنخوة اللي بقينا بنشوفها كل يوم، ربنا يكفينا شر غفلات الزمن، ماتصدمناش في حبايبنا وصحابنا يارب أبدًا والنبي”.

وتصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل؛ بعد أن أثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي، الجدل، بعد إعلان خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.