إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
أسماء عبد الحفيظ

تصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي وحارس المرمى السابق محمد عبد المنصف المشهد الإعلامي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الفنانة إيمان الزيدي انفصالها رسميًا عن عبد المنصف.

في خبر مفاجئ أعاد الجدل حول الحياة الشخصية للنجم الرياضي والزواج الطويل الذي جمعه بالخميسي، وسط ردود فعل متفاوتة وتصريحات لفتت الانتباه من طرف واحد حتى الآن.  

صمت رسمي من محمد عبد المنصف

حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر لاعب الكرة السابق محمد عبد المنصف أي تعليق رسمي أو تصريح يوضح موقفه من إعلان انفصال إيمان الزيدي عنه، أو يوضح تفاصيل الحالة العائلية التي أثارت الجدل.


الصمت الرسمي من عبد المنصف زاد من تكهنات الجمهور ومواقع التواصل، حول حقيقة ما جرى خلف الكواليس، في ظل تناقض ما أعلنته الزيدي عن زواج شرعي دام 7 سنوات دون أن يكون معروفًا للجمهور. 

أول رد فعل من لقاء الخميسي

على الجانب الآخر، اختارت لقاء الخميسي أسلوبًا مختلفًا في التعامل مع التوتر الإعلامي الذي أعقب أنباء انفصال عبد المنصف عن الزيدي، حيث نشرت عبر خاصية “الستوري” على إنستجرام صورة مرسومة بطريقة تخيلية، تحمل عبارات تحمل بعض النبرة الهادئة والتأملية عن السلام والمحبة.
وكانت العبارات التي نشرتها الخميسي على الستوري:

“خلقنا لنحب، خلقنا لنعمر القلوب… وطوبى لمن امتلأت قلوبهم طهرًا ومنحت عطائها”
من دون أي تعليق مباشر على ما يتردد بشأن حياتها الزوجية أو زواج زوجها من الزيدي، مما اعتبره كثير من المتابعين موقفًا يعكس رغبتها في عدم الدخول في جدل علني. 
 

منشور ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

كما تجاهلت الخميسي بشكل كامل التعليق أو الرد على منشور إيمان الزيدي الذي أعلن الطلاق، واختارت بدلاً من ذلك التركيز على محتوى بعيد عن الضوضاء الإعلامية عبر مشاركتها في الستوري بعض الكتب المتعلقة بالتطوير الذاتي والمساعدة الذاتية، في رسالة غير مباشرة برغبتها في الحفاظ على هدوءها النفسي وسط الضجة. 
 

طلاق إيمان الزيدي يثير الجدل  

مع استمرار صمت عبد المنصف، وبدلًا من تصريح مباشر من الخميسي، خرجت التساؤلات حول ما إذا كانت الفنانة على علم بزواج زوجها السري الذي كشفته الزيدي واستمر لمدة تزيد عن 7 سنوات، في حين ظل زواج عبد المنصف من الخميسي هو المعروف لدى الجمهور لسنوات طويلة. 
علاقة طويلة وذكريات مشتركة

القصة بين لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف ليست جديدة في عالم الوسط الفني والرياضي، وقد تحظى بتغطية واسعة في الماضي، حيث ظهرت الخميسي في مناسبات سابقة تتحدث بإيجابية عن زواجها وعلاقتها مع عبد المنصف، مؤكدة في حوارات صحفية وتمثيلية على الاحترام المتبادل والتفاهم الطويل بينهما.

صمت رسمي من محمد عبد المنصف أول رد فعل من لقاء الخميسي بالتطوير الذاتي الجدل يزداد والأسئلة تتوسع طلاق إيمان الزيدي يثير الجدل محمد عبد المنصف حارس المرمى السابق محمد عبد المنصف لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسي إيمان الزيدي

بالصور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

