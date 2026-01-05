بعد أنباء زواج عبد المنصف على لقاء الخميسي.. إيمان العاصي: الرجالة مينفعش حد يثق فيهم أبدا

علّقت الفنانة إيمان العاصي، على أزمة الفنانة لقاء الخميسي؛ بعد إعلان فنانة أخرى طلاقها من زوجها بعد زواج دام 7 سنوات.

وكتبت إيمان العاصي، عبر ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”: “بجد الرجالة ماينفعش حد يثق فيهم أبداً، أعوذ بالله منكم.. أنا مبحبش التعميم.. بس في الرجالة بعمم.. كلهم خاينين وغدارين.. ولو راجل كويس مع واحدة؛ دا علشان مصلحته وبس.. حقيقي ربنا يكفينا شرهم”.

وتصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل؛ بعد أن أثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي، الجدل، بعد إعلان خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.