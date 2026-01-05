رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها صورة في أول رد فعل لها بعد تداول أخبار انفصال زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف حارس مرمى الزمالك الأسبق عن زوجته الثانية الفنانة إيمان الزيدي.

ونشرت لقاء الخميسي عبر خاصية الاستوري صورة لثلاث كتب تستمتع بقراءتهم متجاهلة الرد تماما عن انفصال زوجها عن إيمان الزيدي ،مما أثار حيرة و دهشة متابعيها.

وكانت قد اثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد إعلانها خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

وكتبت إيمان الزيدي: أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.

يذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، ولم يكشف عن زواجة بالفنانة إيمان الزيادي.