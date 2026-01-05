طليقة أمير طعيمة لـ لقاء الخميسي : حكمي عقلك وما تخربيش بيتك

وجهت جيني كمال طليقة أمير طعيمة رسالة إلى الفنانة لقاء الخميسي بعد أزمتها الأخيرة مع زوجها بسبب ما تردد عن زواجه في السر.



وكتبت جيني عبر حسابها الشخصي فيس بوك :" نصيحة خاصة للفنانة لقاء الخميسي حكمي عقلك يا محترمة يا بنت الأصول بغض النظر إنك كنتي تعلمي أو لا"

وتابعت :" الزوجة التانية واضحة جدا سكتت على زواج من راجل متزوج سنين جاية النهاردة تعمل بحياتك ترند رخيص ده غير إنها لو فيها خير ما كانتش من الأول وافقت بزيجة من راجل متزوج وعنده أولاد طوله ..لو كان عندها بديل ماكنتش وافقت وشوفنا نماذج في حياتنا لا تعد".

أضافت :" فوتي الفرصة عليها وسبيها تتشقلب وتعمل أكتر من كده لو علي المعرفة عرفنا وفي الآخر لا يصح إلا الصحيح وأطلقت".

أكملت :" وتاني اللي خان يتخان ده عدل وقانون رب العباد حاسبيه انتقمي منه وخدي حقك زي ما تحبي في البيت وما تخسريش عيالك أبدا حياة سوية كانوا عايشينها.. عشان هتشوفي خساير فيهم أكتر كتير من خراب بيتك وربنا يعوضك خير في كل حاجة حتي لو اتغدر بيكي"

واختتمت :" ده كان بيشيل عنك حاجات كتير إنتي مش عرفاها ربنا له حكمة في كده والله أقلها ان عيالك ماشيين على الأرض بخير وربنا معاكي ويديكي السكينة والطمأنينة وراحة القلب دول أهم كتير من أزمات الدنيا والله ".