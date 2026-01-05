قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
فن وثقافة

طليقة أمير طعيمة لـ لقاء الخميسي : حكمي عقلك وما تخربيش بيتك

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
منار نور

وجهت جيني كمال طليقة أمير طعيمة رسالة إلى الفنانة لقاء الخميسي بعد أزمتها الأخيرة مع زوجها بسبب ما تردد عن زواجه في السر.


وكتبت جيني عبر حسابها الشخصي فيس بوك :" نصيحة خاصة للفنانة لقاء الخميسي  حكمي عقلك يا محترمة يا بنت الأصول بغض النظر إنك كنتي تعلمي أو لا"

وتابعت :" الزوجة التانية واضحة جدا سكتت على زواج من راجل متزوج سنين جاية النهاردة تعمل بحياتك ترند رخيص ده غير إنها لو فيها خير ما كانتش من الأول وافقت بزيجة من راجل متزوج وعنده أولاد طوله ..لو كان عندها بديل ماكنتش وافقت وشوفنا نماذج في حياتنا لا تعد".

أضافت :" فوتي الفرصة عليها وسبيها تتشقلب وتعمل أكتر من كده لو علي المعرفة عرفنا وفي الآخر لا يصح إلا الصحيح وأطلقت".

أكملت :" وتاني اللي خان يتخان ده عدل وقانون رب العباد حاسبيه انتقمي  منه وخدي حقك زي ما تحبي في البيت وما تخسريش عيالك أبدا حياة سوية كانوا عايشينها.. عشان هتشوفي خساير فيهم أكتر كتير من خراب بيتك وربنا يعوضك خير في كل حاجة حتي لو اتغدر بيكي"

واختتمت :" ده كان بيشيل عنك حاجات كتير إنتي مش عرفاها ربنا له حكمة في كده والله أقلها ان عيالك ماشيين على الأرض بخير  وربنا معاكي ويديكي السكينة والطمأنينة وراحة القلب دول أهم  كتير من أزمات الدنيا والله ".

لقاء الخميسي عبد المنصف زواج عبد المنصف في السر

