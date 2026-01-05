اتجوز عليها .. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف

تصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد أن أثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد إعلان خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

تفاصيل بوست إيمان الزيدى

وكتبت إيمان الزيدي: أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.

رد لقاء الخميسى زوجة محمد عبد المنصف

وكتبت لقاء الخميسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خلقنا للحب خلقنا لتعمر القلوب ودا ،هنيئا لمن يحلوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها وطوبي من امتلأت قلوبهم طهرا . منحت عطالها ... فسكن السلام فيها.

تصريحات لقاء الخميسي عن زوجها عبد المنصف

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن حياتها الزوجية، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبدالمنصف، قائمة على الاحترام والتفاهم، ومؤكدة أن شخصيته الهادئة كانت من أهم الأسباب التي جعلتها ترتبط بيه.

وخلال استضافتها في برنامج «ست ستات» على قناة DMC، قالت لقاء الخميسي: “محمد هادي جدًا وشبه بابا، ودي من الحاجات اللي بحبها فيه، لأنه ما بياخدش قراراته بسرعة، وبيحب يفكر ويتأمل قبل أي خطوة”، في إشارة لمدى اتزانه.

وكشفت الفنانة لقاء الخميسي عن تطور علاقتها بزوجها، اللاعب محمد عبد المنصف، مؤكدة أن الحياة الزوجية ليست ثابتة كما كانت تعتقد في البداية.

وأوضحت في تصريحات إعلامية لها، أن الزمن غير كلاً منهما، حيث أصبحت العلاقة أكثر نضجًا وتفاهمًا مع مرور الوقت.

وأشارت لقاء إلى أن عبد المنصف كان دائمًا شخصًا طيبًا وجميلاً، لكنها شعرت مؤخرًا أن حبه لها ازداد، وأصبح يتعامل معها بمزيد من الإيجابية والاهتمام، وهو ما جعل علاقتهما أقوى وأكثر دفئًا.