وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور
ترامب: إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا ليس أولوية إنها دولة مدمرة
ثروة أسطورية واقتصاد منهار.. كيف تحولت كنوز فنزويلا إلى وقود للأزمة والصراع؟
7293 فرصة عمل في 12 محافظة.. اعرف الأماكن والراتب والتفاصيل
تفاصيل مقتل 32 كوبيّا خلال عملية خطف مادورو
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
اتجوز عليها.. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف

اتجوز عليها .. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف
اتجوز عليها .. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف
رنا عصمت

تصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف  لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد أن أثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد إعلان خبر  انفصالها عن محمد عبد المنصف   في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

تفاصيل بوست إيمان الزيدى

ايمان الزيدي ومحمد عبد المنصف.. تطور صادم في علاقة الثنائي

وكتبت إيمان الزيدي: أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.

رد لقاء الخميسى زوجة محمد عبد المنصف

وكتبت لقاء الخميسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خلقنا للحب خلقنا لتعمر القلوب ودا ،هنيئا لمن يحلوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها وطوبي من امتلأت قلوبهم طهرا . منحت عطالها ... فسكن السلام فيها.

تصريحات لقاء الخميسي عن  زوجها عبد المنصف 

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن حياتها الزوجية، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبدالمنصف، قائمة على الاحترام والتفاهم، ومؤكدة أن شخصيته الهادئة كانت من أهم الأسباب التي جعلتها ترتبط بيه.

وخلال استضافتها في برنامج «ست ستات» على قناة DMC، قالت لقاء الخميسي: “محمد هادي جدًا وشبه بابا، ودي من الحاجات اللي بحبها فيه، لأنه ما بياخدش قراراته بسرعة، وبيحب يفكر ويتأمل قبل أي خطوة”، في إشارة لمدى اتزانه.

وكشفت الفنانة لقاء الخميسي عن تطور علاقتها بزوجها، اللاعب محمد عبد المنصف، مؤكدة أن الحياة الزوجية ليست ثابتة كما كانت تعتقد في البداية.

لقاء الخميسي في صورة جديدة مع زوجها محمد عبد المنصف | خبر | في الفن

وأوضحت في تصريحات إعلامية لها، أن الزمن غير كلاً منهما، حيث أصبحت العلاقة أكثر نضجًا وتفاهمًا مع مرور الوقت.

لقاء الخميسي وزوجها عبد المنصف
لقاء الخميسي مع زوجها محمد عبدالمنصف في أحدث ظهور لهما | صور - بوابة الأهرام
لقاء الخميسي تخطف الأنظار برفقة زوجها
لقاء الخميسي: عبد المنصف لا يفكر في الاعتزال و«قالي انسي» | المصري اليوم

وأشارت لقاء إلى أن عبد المنصف كان دائمًا شخصًا طيبًا وجميلاً، لكنها شعرت مؤخرًا أن حبه لها ازداد، وأصبح يتعامل معها بمزيد من الإيجابية والاهتمام، وهو ما جعل علاقتهما أقوى وأكثر دفئًا.

اتجوز عليها صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف إيمان الزيدي لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف لقاء الخميسي

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

اتجوز عليها.. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف

اتجوز عليها .. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف
اتجوز عليها .. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف
اتجوز عليها .. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

