اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

فوجئت لقاء الخميسي بخبر زواج زوجها محمد عبدالمنصف من ممثلة شابة، بعد سنوات طويلة عاشها معاً.



لقاء الخميسي و زوجها

فنانة تعلن طلاقها من محمد عبد المنصف



القصة بدأت خلال الساعات الماضية، بعدما قررت الفنانة إيمان الزايدي أن تفضح سر علاقتها بـ زوج لقاء الخميسي و تعلن انفصالها عنه على الملأ أمام الجميع .



نشرت إيمان الزايدي صورة لها مع محمد عبد المنصف نجم منتخب مصر وحارس مرمى نادي الزمالك السابق، و تبدو الصورة رومانسية ولشخصين تجمعهما علاقة حب، وكتبت الزايدي على الصورة عيد حسابها الشخصي على فيسبوك :" بعد زواج شرعى دام 7 سنوات، أعلن انفصالى عنزوجي»، لتفاجئ متابعيها بهذا الخبر المثير للجدل، والذى انتشر بشكل واسع عبر مواقعالتواصل الاجتماعى.



اول رد من لقاء الخميسي

الخبر كان مفاجأة للجمهور و للفنانة لقاء الخميسي التي التزمت الصمت وقررت عدم الرد و التعليق عما يدور ، فهل كانت تعلم لقاء الخميسي بزواج زوجها عبد المنصف من إيمان الزايدي؟ أما كان زواجا سرياً و اكتشفت ما فعله زوجها بالصدفة ؟.





وبعد حالة الجدل بسبب زوج لقاء الخميسي و إيمان الزايدي ،، قررت لقاء أن تفضح عما بداخلها لكن دون توضيح للأمر واكتفت بكتابة منشور عبر خاصية الستوري عبر انستجرام :" خلقنا لنحب خلقنا لتعمر القلوب ودا. هنيئاً لمن يحثوا داخل أرواحهم والمسوا المحبة الساكنة فيها. وطوبى لمن امتلأت قلوبهم طهراً متحت عطائها.. فسكن السلام فيها».



طلاق لقاء الخميسي

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل تخص زواج لقاء الخميسي و محمد عبدالمنصف وهل سيستمر الثنائي بزواجهما بعد انفصاله عن زوجته الثانية إيمان الزايدي أم سنسمع خلال الأيام المقبلة خبر طلاق لقاء الخميسي ؟ .





زواج محمد عبد المنصف وإيمان الزيدي



وبحسب ما تم تداوله فقد تم زواج إيمان الزيدي من محمد عبد المنصف في أجواء هادئة بعيدًا عن التغطية المكثفة، واستمر لعدة سنوات تزامنت مع استمرار زواجه من الفنانة لقاء الخميسي، بينما واصل عبد المنصف ظهوره المحدود إعلاميًا بعد اعتزاله كرة القدم، وانشغاله بمجالات أخرى خارج المستطيل الأخضر.





21 سنة زواج عبّد المنصف ولقاء الخميسي

محمد عبد المنصف و لقاء الخميسي من آشهر الثنائيات على الساحة خاصة بعدما دام زواجهما 21 عاماً، وقد تزوجا في 2004 و تحدثت لقاء الخميسي سابقا عن كواليس معرفتها و زواجها بمحمد عبد المنصف

والتقى الثنائي في مناسبة خاصة بوساطة صديق مشترك، قبل أن تتطور العلاقة سريعًاوتنتهي بالزواج.





من هي إيمان الزايدي ؟



مذيعة وممثلة ، خريجة كلية الإعلام بجامعة القاهرةقسم الإذاعة والتليفزيون. بدأت مشوارها المهني كمذيعة لفترة قصيرة، لكنها سرعان ما غادرت المجال لشعورها بعدم الارتياح، قبل أنتتجه إلى عالم الإعلانات باعتباره الأقرب إلى التمثيل.

وكان أول ظهور لها من خلال إعلان من إخراج أحمد نادر جلال، لتبدأ بعدها رحلة فنية اعتمدتفيها على الدورات التدريبية لتطوير موهبتها، بدل الدراسة الأكاديمية.

الزايدي دخلت عالم التمثيل من بوابة مسلسل “رقم مجهول” عام 2012 أمام يوسف الشريف،بعد ترشيح من المخرج أحمد نادر جلال، وشاركت لاحقًا في عدد من الأعمال الدراميةوالسينمائية، من بينها “المرافعة”، و“ساحرة الجنوب” بجزأيه، و“مليكة”، إلى جانب فيلم “طلق صناعي مع ماجد الكدواني وحورية فرغلي.