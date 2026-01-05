قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
قرار ينتظره المصريون.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟
احتجاجات إيران تتصاعد.. سلطات طهران تفرض قيودا على الإنترنت
4 سيارات وسلم هيدروليكي.. إخماد حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
بالصور

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
رشا عوني

فوجئت لقاء الخميسي بخبر زواج زوجها محمد عبدالمنصف من ممثلة شابة، بعد سنوات طويلة عاشها معاً.
 

لقاء الخميسي و زوجها 

فنانة تعلن طلاقها من محمد عبد المنصف


القصة بدأت خلال الساعات الماضية، بعدما قررت الفنانة إيمان الزايدي أن تفضح سر علاقتها بـ زوج لقاء الخميسي و تعلن انفصالها عنه على الملأ أمام الجميع .
 

نشرت إيمان الزايدي صورة لها مع محمد عبد المنصف نجم منتخب مصر وحارس مرمى نادي الزمالك السابق، و تبدو الصورة رومانسية ولشخصين تجمعهما علاقة حب، وكتبت الزايدي على الصورة عيد حسابها الشخصي على فيسبوك :" بعد زواج شرعى دام 7 سنوات، أعلن انفصالى عنزوجي»، لتفاجئ متابعيها بهذا الخبر المثير للجدل، والذى انتشر بشكل واسع عبر مواقعالتواصل الاجتماعى.
 

اول رد من لقاء الخميسي

الخبر كان مفاجأة للجمهور و للفنانة لقاء الخميسي التي التزمت الصمت وقررت عدم الرد و التعليق عما يدور ، فهل كانت تعلم لقاء الخميسي بزواج زوجها عبد المنصف من إيمان الزايدي؟ أما كان زواجا سرياً و اكتشفت ما فعله زوجها بالصدفة ؟.


 

وبعد حالة الجدل بسبب زوج لقاء الخميسي و إيمان الزايدي ،، قررت لقاء أن تفضح عما بداخلها لكن دون توضيح للأمر واكتفت بكتابة منشور عبر خاصية الستوري عبر انستجرام :" خلقنا لنحب خلقنا لتعمر القلوب ودا. هنيئاً لمن يحثوا داخل أرواحهم والمسوا المحبة الساكنة فيها. وطوبى لمن امتلأت قلوبهم طهراً متحت عطائها.. فسكن السلام فيها».
 

طلاق لقاء الخميسي

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل تخص زواج لقاء الخميسي و محمد عبدالمنصف وهل سيستمر الثنائي بزواجهما بعد انفصاله عن زوجته الثانية إيمان الزايدي أم سنسمع خلال الأيام المقبلة خبر طلاق لقاء الخميسي ؟ .


 

زواج محمد عبد المنصف وإيمان الزيدي


 وبحسب ما تم تداوله  فقد تم زواج إيمان الزيدي من محمد عبد المنصف في أجواء هادئة بعيدًا عن التغطية المكثفة، واستمر لعدة سنوات تزامنت مع استمرار زواجه من الفنانة لقاء الخميسي، بينما واصل عبد المنصف ظهوره المحدود إعلاميًا بعد اعتزاله كرة القدم، وانشغاله بمجالات أخرى خارج المستطيل الأخضر.


 

21 سنة زواج عبّد المنصف ولقاء الخميسي

محمد عبد المنصف و لقاء الخميسي من آشهر الثنائيات على الساحة خاصة بعدما دام زواجهما 21 عاماً، وقد تزوجا في 2004  و تحدثت لقاء الخميسي سابقا عن كواليس معرفتها و زواجها بمحمد عبد المنصف

والتقى الثنائي في مناسبة خاصة بوساطة صديق مشترك، قبل أن تتطور العلاقة سريعًاوتنتهي بالزواج.


 

 

من هي إيمان الزايدي ؟


 مذيعة وممثلة ، خريجة كلية الإعلام بجامعة القاهرةقسم الإذاعة والتليفزيون. بدأت مشوارها المهني كمذيعة لفترة قصيرة، لكنها سرعان ما غادرت المجال لشعورها بعدم الارتياح، قبل أنتتجه إلى عالم الإعلانات باعتباره الأقرب إلى التمثيل.

وكان أول ظهور لها من خلال إعلان من إخراج أحمد نادر جلال، لتبدأ بعدها رحلة فنية اعتمدتفيها على الدورات التدريبية لتطوير موهبتها، بدل الدراسة الأكاديمية.

الزايدي دخلت عالم التمثيل من بوابة مسلسل “رقم مجهول” عام 2012 أمام يوسف الشريف،بعد ترشيح من المخرج أحمد نادر جلال، وشاركت لاحقًا في عدد من الأعمال الدراميةوالسينمائية، من بينها “المرافعة”، و“ساحرة الجنوب” بجزأيه، و“مليكة”، إلى جانب فيلم “طلق صناعي مع ماجد الكدواني وحورية فرغلي.

لقاء الخميسي زوج لقاء الخميسي ايمان الزيدي طلاق لقاء الخميسي محمد عبّد المنصف

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

