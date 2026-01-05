ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها منشورا غامض قبل ساعات من إعلان الفنانة إيمان الزيدي الجدل، خبر انفصالها عن زوجها محمد عبد المنصف .

وكتبت لقاء الخميسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خلقنا للحب خلقنا لتعمر القلوب ودا ،هنيئا لمن يحلوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها وطوبي من امتلأت قلوبهم طهرا . منحت عطالها ... فسكن السلام فيها.

وأثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد أعلانها خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

وكتبت إيمان الزيدي : أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.

يذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، ولم يكشف عن زواجة بالفنانة ايمان الزيادي.