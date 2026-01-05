قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة
ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند
أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟
تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني
مكالمة هاتفية بين ناصر ماهر ومسئول زملكاوي تحسم جدل اهتمام بيراميدز
ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟
تأخر حسم الصفقات والمهاجم الأجنبي.. توروب غاضب من إدارة الأهلي
وائل القباني: انفصال الزمالك وچون إدوارد بالطلاق أو الخُلع
دعاء الفجر 16 شهر رجب للفرج ورفع البلاء.. اجعله بداية يومك
البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
فن وثقافة

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها منشورا  غامض قبل  ساعات من إعلان الفنانة إيمان الزيدي الجدل، خبر  انفصالها عن زوجها محمد عبد المنصف .

وكتبت لقاء الخميسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خلقنا للحب خلقنا لتعمر القلوب ودا ،هنيئا لمن يحلوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها وطوبي من امتلأت قلوبهم طهرا . منحت عطالها ... فسكن السلام فيها.

وأثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد أعلانها خبر  انفصالها عن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق،  في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

وكتبت إيمان الزيدي : أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.

يذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، ولم يكشف عن زواجة بالفنانة ايمان الزيادي.

لقاء الخميسي لقاء الخميسي و عبد المنصف انفصال عبد المنصف زواج عبد المنصف

