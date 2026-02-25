رئيس البرلمان الإيراني: إذا شنت أمريكا هجوما ستواجه ردًّا حاسماً وقويًّا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل بأن رئيس البرلمان الإيراني أطلق تصريحات للرد على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن برنامج إيران الصاروخي.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إنه إذا شنت الولايات المتحدة هجوما في خضم المفاوضات فستواجه ردًّا حاسماً وقويًّا من الشعب الإيراني وقوات الدفاع.

وأضاف قاليباف: أكدنا مرارا أننا لم نسعَ يوما إلى امتلاك أسلحة نووية ولسنا بصدد ذلك ولن نقدم على هذه الخطوة.

ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، مزاعم الولايات المتحدة بشأن برنامجها الصاروخي، واصفةً إياها بـ"الأكاذيب الكبرى"، وذلك بعد أن زعم ​​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران تُطوّر صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تصريح له: "مهما كانت مزاعمهم بشأن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية الإيرانية، وعدد الضحايا خلال اضطرابات يناير، فهي مجرد تكرار لـ"الأكاذيب الكبرى".

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن إيران تسعى لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، واتهم طهران بالعمل على إعادة بناء برنامجها النووي الذي استُهدف بضربات أمريكية العام الماضي.