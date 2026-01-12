أحمد موسى: المواطنون يريدون مجلس نواب يعبر عن تطلعات الشعب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المواطنين يريدون مجلسا يعبر عن تطلعات الشعب والمواطنين، مشددًا على أننا لا نريد مجاملات، وأنه يجب أن يكون هناك تعاون فعال بين المجلس والحكومة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «المجلس لديه رقابة على الحكومة، وكل العمل التنفيذي البرلمان مسئول عنه، يجب أن يفعل المجلس أدواته ويقدم طلبات إحاطة للحكومة، ويجري استجوابات، كما يجب تفعيل دوره التشريعي. يجب أن تكون هناك أساليب للاستجواب، بشكل عام المجلس لديه أدوات لابد من تفعيلها».

وتابع: «يجب أن يصل المجلس للرأي العام ويعبر عن صوته، وليس لدينا ما يمنع إذاعة جلسات البرلمان، في أيام الدكتور سرور، رحمه الله، كان يتم إذاعة جلسات البرلمان على التلفزيون المصري، فما المانع من إذاعتها على الهواء، ليس بالضرورة 10 ساعات، يمكن ساعة أو نصف ساعة، ليتمكن المواطن من متابعة ما يحدث في البرلمان من طلبات إحاطة وشكاوى، والحديث عن مرتبات المواطنين والأسعار تقل والمواطنين يشعروا بتحسن في حياتهم، عاوزين المجلس يكون معبر للرأي العام».