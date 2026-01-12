دعا لتجديد قيادات اللجان.. أحمد موسى: البرلمان مطالب بالانحياز لمصالح المواطنين

تناول الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، التطورات الأخيرة داخل مجلس النواب بعد اكتمال تشكيله الجديد.

ووجه موسي التهنئة إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً برلمانيًا مختلفًا يتناسب مع حجم التحديات التي تمر بها الدولة.

وشدد موسى على ضرورة إعادة النظر في تشكيل قيادات اللجان النوعية والفرعية داخل المجلس، داعيًا إلى الدفع بكفاءات تمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع الملفات المعقدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلاد، معتبرًا أن المرحلة الراهنة لا تحتمل الاجتهاد أو غياب الرؤية داخل اللجان البرلمانية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن البرلمان الحالي يتحمل مسؤولية وطنية كبرى، مطالبًا أعضائه بالانحياز الكامل لمصالح المواطنين، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، لاسيما بعد سنوات طويلة من الضغوط والتحديات التي عاشها المواطن المصري منذ عام 2011 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يجب أن يكون معبرًا حقيقيًا عن تطلعات الشارع المصري وهمومه.

وفي سياق حديثه عن رئاسة المجلس، أشار موسى إلى أن المستشار هشام بدوي يتمتع بخبرة سياسية وقضائية واسعة، ولديه سجل مهني بارز في مكافحة الإرهاب والفساد، فضلًا عن توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات لعدة سنوات، إلى جانب أدواره السابقة كمساعد لوزير العدل، معتبرًا أن السنوات الخمس المقبلة تمثل فترة مفصلية في مسار العمل البرلماني.

كما تطرق موسى إلى اختيار الدكتور محمد الوحش وكيلاً لمجلس النواب، واصفًا إياه بالشخصية العامة ذات الحضور الدولي والخبرة المهنية الكبيرة، مشيرًا إلى أنه يتمتع بعلاقات واسعة وخبرة تراكمية في العمل العام والبرلماني، وأن اختياره جاء مفاجئًا للكثيرين في ظل عدم إعلان ترشحه للمنصب مسبقًا.

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه بالمطالبة بـإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة ما يدور داخل البرلمان بشفافية كاملة، باعتبار ذلك أحد أهم أدوات تعزيز الثقة بين المؤسسة التشريعية والرأي العام.