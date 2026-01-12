قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يتوجه إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال
يجب أن يفعل أدواته .. أحمد موسى يطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء
أحمد موسى: رئيس مجلس النواب شخصية سياسية ورجل دولة وقضاء
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

يجب أن يفعل أدواته .. أحمد موسى يطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء

عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المواطنين يريدون مجلسا يعبر عن تطلعات الشعب والمواطنين، مشددًا على أننا لا نريد مجاملات، وأنه يجب أن يكون هناك تعاون فعال بين المجلس والحكومة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «المجلس لديه رقابة على الحكومة، وكل العمل التنفيذي البرلمان مسئول عنه، يجب أن يفعل المجلس أدواته ويقدم طلبات إحاطة للحكومة، ويجري استجوابات، كما يجب تفعيل دوره التشريعي. يجب أن تكون هناك أساليب للاستجواب، بشكل عام المجلس لديه أدوات لابد من تفعيلها».


وتابع: «يجب أن يصل المجلس للرأي العام ويعبر عن صوته، وليس لدينا ما يمنع إذاعة جلسات البرلمان، في أيام الدكتور سرور، رحمه الله، كان يتم إذاعة جلسات البرلمان على التلفزيون المصري، فما المانع من إذاعتها على الهواء، ليس بالضرورة 10 ساعات، يمكن ساعة أو نصف ساعة، ليتمكن المواطن من متابعة ما يحدث في البرلمان من طلبات إحاطة وشكاوى، والحديث عن مرتبات المواطنين والأسعار تقل والمواطنين يشعروا بتحسن في حياتهم، عاوزين المجلس يكون معبر للرأي العام».

أحمد موسى مجلس النواب على مسئوليتي

