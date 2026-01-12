قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يتوجه إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال
يجب أن يفعل أدواته .. أحمد موسى يطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء
أحمد موسى: رئيس مجلس النواب شخصية سياسية ورجل دولة وقضاء
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
أحمد موسى: رئيس مجلس النواب شخصية سياسية ورجل دولة وقضاء

عبد الخالق صلاح

هنأ الإعلامي أحمد موسى المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب في تشكيله الجديد بعد إجراء الانتخابات.

وطالب أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، بضرورة تغيير كافة رؤساء اللجان الفرعية في مجلس النواب 2026، مشيرًا إلى ضرورة وجود كفاءات وخبرات في اللجان، وقال: «إحنا في ظروف اقتصادية واجتماعية وأمن قومي كلها أمور صعبة، فلو سمحتم نريد رؤساء اللجان يكونوا ذوي خبرة».

وأكد أحمد موسى، أن البرلمان الحالي عليه دور وطني مهم، ويجب ضرورة الانحياز الكامل للشعب والعدالة الاجتماعية، مشددًا على الانحياز الكامل للمواطنين الذين عانوا منذ 2011 وحتى الآن، وأن البرلمان يجب أن يعبر عن تطلعات المواطنين.

وأشار أحمد موسى إلى أن رئيس مجلس النواب هو شخصية سياسية ورجل دولة ورجل قضاء، وشارك في مكافحة الإرهاب والفساد، وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لعدة سنوات.

وأردف أحمد موسى: «كان له دور مهم عندما كان مساعدًا لوزير العدل لمكافحة الفساد، المستشار هشام بدوي أمامه خمس سنوات مهمة في توقيت بالغ الأهمية».

وتابع: «الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب، أعرفه منذ 25 سنة، وهو دكتور مشهور جدًا وكنت أزوره في عيادته في لندن، وكانت الناس تأتي إليه من كل مكان، ثم عاد إلى مصر منذ سنوات وتعرض للعديد من الحملات، ولكنه رجل دولة ويملك العديد من العلاقات، وفي السنوات الماضية اكتسب خبرة كبيرة في العمل البرلماني، كما أن اختياره كان مفاجأة للناس لأنه لم يكن معروفًا أنه سيترشح للمنصب حتى الأمس».

ووجه أحمد موسى الشكر إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب في الدورة السابقة، بالإضافة إلى التحية إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب في الدورة السابقة، على دورهما في تلك الدورة.

وأكمل: «المجلس الجديد تشكيله مهم جدًا، ففي المجلس الجديد شاهدنا لقطة لأول مرة منذ 160 سنة، حيث كانت ثلاث سيدات على المنصة يديرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب حتى انتخاب رئيس البرلمان، ثم انتخاب الوكيلين الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش».

واستطرد: «المشهد هذا أول مرة يحدث، وهو مشهد جمع بين أكبر النواب سنًا وأصغرهن سنًا».

الدكتور محمد الوحش احمد موسى مجلس النواب

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

المستشار حسين أبو العطا،

حزب المصريين: انتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب يُعزز الدور الرقابي للبرلمان

رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

حزب الوفد

5 ملايين جنيه للدعم اللوجستي.. 7 مرشحين يخوضون ماراثون سباق رئاسة الوفد

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

محمد حلمي رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان و"صبحي نصر" و"الزاهد" وكيلين

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

