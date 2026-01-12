أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي

يطل الإعلامي أحمد موسى على جمهوره، اليوم الإثنين، بحلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، حيث يفتح خلالها عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بالمشهدين السياسي والبرلماني، إلى جانب قضايا اجتماعية واقتصادية تشغل الرأي العام خلال الفترة الحالية.

وتشهد الحلقة استضافة الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، الذي يقدم قراءة تحليلية لمجريات الأحداث السياسية الأخيرة، وفي مقدمتها انعقاد الجلسات الأولى لمجلس النواب الجديد، وما أسفرت عنه من إجراءات تنظيمية، أبرزها انتخاب رئيس المجلس ووكيلي النواب وفقًا للآليات الدستورية المعمول بها.

كما يناقش البرنامج، أبرز التعيينات التي أعلن عنها داخل مجلس النواب، وانعكاساتها على أداء المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض دلالات المشهد البرلماني في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.

ويتطرق أحمد موسى أيضًا إلى آخر المستجدات السياسية التي شهدتها الساحة خلال الساعات الماضية، مع تقديم تحليل شامل للأبعاد المختلفة لهذه التطورات، وتأثيرها المحتمل على الشأن العام، وذلك في إطار الطرح الذي اعتاد عليه البرنامج في متابعة القضايا الحيوية والملفات ذات الاهتمام الواسع.