توك شو

أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

يطل الإعلامي أحمد موسى على جمهوره، اليوم الإثنين، بحلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، حيث يفتح خلالها عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بالمشهدين السياسي والبرلماني، إلى جانب قضايا اجتماعية واقتصادية تشغل الرأي العام خلال الفترة الحالية.

وتشهد الحلقة استضافة الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، الذي يقدم قراءة تحليلية لمجريات الأحداث السياسية الأخيرة، وفي مقدمتها انعقاد الجلسات الأولى لمجلس النواب الجديد، وما أسفرت عنه من إجراءات تنظيمية، أبرزها انتخاب رئيس المجلس ووكيلي النواب وفقًا للآليات الدستورية المعمول بها.

كما يناقش البرنامج، أبرز التعيينات التي أعلن عنها داخل مجلس النواب، وانعكاساتها على أداء المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض دلالات المشهد البرلماني في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.

ويتطرق أحمد موسى أيضًا إلى آخر المستجدات السياسية التي شهدتها الساحة خلال الساعات الماضية، مع تقديم تحليل شامل للأبعاد المختلفة لهذه التطورات، وتأثيرها المحتمل على الشأن العام، وذلك في إطار الطرح الذي اعتاد عليه البرنامج في متابعة القضايا الحيوية والملفات ذات الاهتمام الواسع.

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

محمد حلمي رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان و"صبحي نصر" و"الزاهد" وكيلين

جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان

