علي الدين هلال ومجلس النواب في برنامج أحمد موسى اليوم .. بث مباشر

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

كما من المقرر أن يستضيف الدكتور علي الدين هلال، علاوة علي مناقشة ما جري في أولى جلسات مجلس النواب الجديد واختيار رئيس المجلس ووكيلي النواب بالانتخاب .

يتناول موسى مستجدات الأحداث السياسية التي طرأت على الساحة خلال الساعات الماضية، ومنها التعيينات التي تمت في مجلس النواب.