محضر سرقة.. احذر إضاءة هذه اللمبة في عداد الكهرباء
مدبولي يتوجه إلى نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك للطاقة الشمسية
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بسـ.ـحل سائق ميكروباص في مشاجرة الفردوس
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم والقنوات الناقلة
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المعدات طبقا للقانون
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس بالقاهرة والسبت بالجيزة ..شوف جدولك
ما مسافة المرور أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة؟.. الإفتاء توضح
بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف الشهر الجاري.. وهذا موعد زيادة المرتبات 2026
صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة
الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لدائري القوس الغربي
تويوتا تقدم هايلكس بتكنولوجيا كهربائية.. أشهر بيك أب
منال عوض: جهود وزارة البيئة أسفرت عن تحقيق الحياد الكربوني للمتحف المصري الكبير
أخبار التوك شو| أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة لتقسيمها.. الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن المنشأت الطبية غير المرخصة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الحكومة: مشروعات جديدة بمنطقة قناة السويس تدعم الاستثمار وتوفر فرص العمل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجولة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، عكست حجم الجهود المبذولة لتحويل المنطقة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل، من خلال افتتاح عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات حيوية.

سامح شكري: تعييني في مجلس النواب استكمال لسياسة الدولة الخارجية
أكد السفير سامح شكري، النائب المعين في مجلس النواب، أن تعيينه كنائب في مجلس النواب؛ يعكس الثقة الكبيرة التي يعتز بها من الرئيس السيسي، مشيرا إلى تمنيه أن يكون أهلا لهذه الثقة الكبيرة.

الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن المنشأت الطبية غير المرخصة.. ماذا قالت؟
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أي مخالفات تمس سلامتهم.

عمرو طلعت: الاتصالات مستقبل كل القطاعات.. وتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب
كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح اليوم «قاسمًا مشتركًا» في كل القطاعات الحيوية، مثل «الزراعة التكنولوجية، والخدمات المالية الرقمية، والتعليم، والصحة»، مؤكّدًا أن الكوادر المدربة في هذا القطاع مطلوبة بشكل كبير، وفرص العمل فيه في تزايد مستمر.

المغازي: أداء القسم وانتخاب رئيس النواب أبرز ملفات الجلسة الافتتاحية 
أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن أهم ما يشهده مجلس النواب غدًا هو أداء القسم الدستوري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان، موضحًا أن الجلسة الأولى تتضمن اختيار رئيس مجلس النواب ووكيلين للمجلس.
الاتصالات: تكلفة طالب الماجستير تصل مليون جنيه تتحملها الدولة
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، أن المبادرة تقدم 4 مستويات تدريبية تبدأ من 4 أشهر وفق احتياجات كل مسار، مضيفا أن مساهمة المتدرب لا تتجاوز 5% من تكاليف المعيشة فقط.
الريادة الرقمية.. وزير الاتصالات: إنشاء 3 آلاف برج سنويًا لـ إنترنت أسرع
أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تعمل على تغطية كافة أنحاء الجمهورية بشبكات الإنترنت، حيث يتم بناء 3 آلاف برج ومحطة تقوية محمول سنويًا للوصول بالمعدلات إلى المستوى العالمي بحلول 2028.

لميس الحديدي توجه رسالة للمصريين قبل لقاء السنغال ولـ منتقدي محمد صلاح على السوشيال
علقت الإعلامية لميس الحديدي على استعداد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لخوض مباراة غاية في الأهمية أمام السنغال مساء الأربعاء المقبل، على ملعب بن بطوطة، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، قائلة: «المصريين فرحوا كتير جدًا في الشوارع بعد مباراة كوت ديفوار، والروح اللي اللاعبين بيلعبوا بيها كنا مفتقدينها من زمان رجالة بتاكل النجيلة وبتقوم بكل الأدوار، كل واحد بيلعب كل الأدوار من أجل تحقيق الهدف. دي الروح اللي كنا مفتقدينها، وهي اللي رجعت شكل المنتخب والروح للمشجع المصري اللي طول عمره واقف خلف منتخب بلاده».

بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بافتتاح متحف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، مؤكدًا أن الحدث يُعد إضافة ثقافية وفنية مهمة، واصفًا المتحف بأنه «قوي ومشرف»، وما يضمه من لوحات فنية يعكس جمالًا وإبداعًا لافتًا.

عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب بتشكيله الجديد سيبدأ مباشرة مهامه اعتبارًا من الغد، مشيرًا إلى أنه يضم نخبة من الكفاءات والقدرات العالية، إلى جانب شخصيات عامة قوية قادرة على تحمل المسئولية الوطنية.

أحمد موسى: الرواد الرقميون مبادرة رئاسية تصنع نخبة تكنولوجية
قال الإعلامي أحمد موسى إن مبادرة «الرواد الرقميون»، التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف رعاية نخبة من الشباب المصري وتأهيلهم في مجالات التكنولوجيا الرقمية، خاصة الإعلام والاتصالات والتعليم والزراعة، إلى جانب مجالات أخرى، وذلك من خلال التدريب داخل الأكاديمية العسكرية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

