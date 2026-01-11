المغازي: أداء القسم وانتخاب رئيس النواب أبرز ملفات الجلسة الافتتاحية غدًا

أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن أهم ما يشهده مجلس النواب غدًا هو أداء القسم الدستوري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان، موضحًا أن الجلسة الأولى تتضمن اختيار رئيس مجلس النواب ووكيلين للمجلس.

وأشار عبد الله المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن رئاسة الجلسة تكون لأكبر الأعضاء سنًا، بينما يتولى مهام الوكيلين أصغر عضوين سنًا، وفقًا للإجراءات المتبعة.

التوافق بين الأحزاب السياسية

وأضاف عبد الله المغازى، أن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين لا تخضع لمعايير محددة بنص دستوري، وإنما تتم عادةً بالتوافق بين الأحزاب السياسية، وقد يكون الرئيس شخصية مستقلة أو من الحزب الحاصل على الأغلبية داخل المجلس.

اللجان النوعية بالمجلس

وشدد عبد الله المغازى، على أنه من المقرر أيضًا البدء في تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، حال وجود توافق بين القوى السياسية، مؤكدًا أن عدم التوافق قد يؤدي إلى استمرار المشاورات لعدة أيام قبل حسم تشكيل اللجان البرلمانية.