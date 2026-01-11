الاتصالات: تكلفة طالب الماجستير تصل مليون جنيه تتحملها الدولة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، أن المبادرة تقدم 4 مستويات تدريبية تبدأ من 4 أشهر وفق احتياجات كل مسار، مضيفا أن مساهمة المتدرب لا تتجاوز 5% من تكاليف المعيشة فقط.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، في حوار مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، أن تكلفة طالب الماجستير تصل إلى مليون جنيه تتحملها الدولة كاملة.

وتابع أن عدد العاملين بقطاع التعهيد تتضاعف 3 مرات خلال الـ 3 سنوات الماضية، لافتا إلى أن عدد العاملين في مجال التعهيد ارتفع من 60 ألفًا إلى 240 ألفًا خلال 3 سنوات.

وأكمل وزير الاتصالات، أن صادرات مصر من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت 7.4 مليار دولار.