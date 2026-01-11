قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
راندا مصطفى: قضايا المرأة المعيلة والتوظيف على رأس أولوياتي في البرلمان الجديد

النائبة راندا مصطفى
النائبة راندا مصطفى
رنا عبد الرحمن

أكدت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس النواب المعين، أن تجديد الثقة باختيارها للمرة الثانية لعضوية البرلمان يعد شرفًا كبيرًا ومسئولية وطنية تتطلب عملًا جادًا ومباشرًا لخدمة المجتمع المصري بمختلف فئاته، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا واضحًا على القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها أوضاع المرأة المعيلة، وملفات التوظيف، والصحة، والتعليم.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أوضحت النائبة أن دور النائب المعين لا يرتبط بدائرة جغرافية محددة، بل يمتد ليشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أن تواصلها مع المواطنين سيكون مباشرًا ومفتوحًا لرصد التحديات الحقيقية على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول تشريعية لها.

وأشارت راندا مصطفى إلى أن خبرتها السابقة في مجلس الشيوخ، إلى جانب عملها داخل أمانات المرأة والتضامن، مكنها من متابعة قضايا السيدات عن قرب، والتعرف على احتياجاتهن الفعلية، وهو ما سينعكس على أدائها البرلماني خلال الدورة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، نوهت إلى أن البرلمان الجديد يتمتع بتنوع حزبي ملحوظ إلى جانب وجود عدد كبير من النواب المستقلين، معتبرة أن هذا التنوع يعزز مناخ الممارسة الديمقراطية، ويفتح المجال أمام تكامل الخبرات والرؤى المختلفة داخل المؤسسة التشريعية.

وأكدت أن التعاون بين النواب المعينين والمنتخبين سيكون حجر الأساس لتحقيق أداء تشريعي ورقابي قوي، مشيرة إلى أن الخبرات الأكاديمية والعلمية المتنوعة للنواب المعينين ستسهم في إثراء المناقشات تحت قبة البرلمان، ودعم اتخاذ قرارات قائمة على أسس علمية تخدم الصالح العام.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على التزامها بالعمل على مشروعات تشريعية تستهدف تمكين المرأة، وتحسين جودة حياة المواطن، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قضايا المرأة المعيلة البرلمان التوظيف

