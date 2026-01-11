بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بافتتاح متحف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، مؤكدًا أن الحدث يُعد إضافة ثقافية وفنية مهمة، واصفًا المتحف بأنه «قوي ومشرف»، وما يضمه من لوحات فنية يعكس جمالًا وإبداعًا لافتًا.

فرصة لاكتشاف رؤيته الفنية

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن فاروق حسني فنان حقيقي، وإن الوقوف أمام لوحاته يمنح المتلقي فرصة لاكتشاف رؤيته الفنية الخاصة، مشيرًا إلى أن ذوقه الرفيع كان حاضرًا حتى خلال فترة توليه وزارة الثقافة، سواء في اختياراته الفنية أو أناقته المعهودة وتناسق ألوان ملابسه.

وأوضح أحمد موسى، أن حفل الافتتاح شهد حضورًا رفيع المستوى، تقدمه وزير الثقافة، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الشيخة مي آل خليفة رئيس هيئة الثقافة والآثار بمملكة البحرين سابقًا ورئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوزيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة.

كما حضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، من بينهم سامح شكري، وعمرو موسى، ومنير فخري عبد النور، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور طارق الملا وزير البترول السابق، والوزير هشام الشريف، إلى جانب النائب ورجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولين العرب السابق، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وشهد الافتتاح أيضًا حضور الكاتبة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس قنوات صدى البلد، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة، ورجال الأعمال، والمثقفين، والفنانين، والنقاد، وقيادات وزارة الثقافة، في مشهد يعكس المكانة الكبيرة للفنان فاروق حسني وقيمة الحدث الثقافي.