أحمد موسى: مجلس النواب مطالب بالاقتراب من الشارع وتفعيل أدواته الرقابية والتشريعية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المرحلة البرلمانية المقبلة تتطلب أداءً مختلفًا من مجلس النواب، يواكب تطلعات المواطنين ويعكس صوت الشارع بوضوح، مشددًا على أن المصريين ينتظرون مجلسًا قويًا يعبر عن مصالحهم الحقيقية بعيدًا عن أي مجاملات أو حسابات ضيقة.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، دعا موسى إلى ضرورة تعزيز التعاون المؤسسي بين مجلس النواب والحكومة، في إطار من التكامل القائم على الرقابة والمساءلة، مؤكدًا أن البرلمان يمتلك صلاحيات دستورية واضحة لمتابعة الأداء التنفيذي، ويجب تفعيلها بشكل كامل.

وأوضح موسى أن الدور الرقابي للبرلمان لا يقتصر على المتابعة الشكلية، بل يشمل استخدام أدواته المختلفة من طلبات إحاطة واستجوابات ومناقشات عامة، إلى جانب دوره الأصيل في التشريع، بما يحقق التوازن المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويخدم مصالح المواطنين بشكل مباشر.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أهمية وصول البرلمان إلى الرأي العام، معتبرًا أن الشفافية تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إذاعة جلسات مجلس النواب بشكل منتظم، ولو لفترات زمنية محددة، تتيح للمواطنين متابعة ما يدور داخل القاعة البرلمانية من مناقشات وقضايا تمس حياتهم اليومية.

واستحضر موسى تجربة سابقة في تاريخ العمل البرلماني، حين كانت جلسات المجلس تُذاع على شاشة التلفزيون المصري، معتبرًا أن إعادة هذه الخطوة تمثل إضافة إيجابية للحياة السياسية، وتساعد المواطنين على الاطلاع على ما يُناقش داخل البرلمان، سواء فيما يتعلق بطلبات الإحاطة، أو شكاوى المواطنين، أو الملفات الاقتصادية المرتبطة بالأجور والأسعار ومستوى المعيشة.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة يشعر بها في حياته اليومية، داعيًا إلى أن يكون مجلس النواب صوتًا حقيقيًا للرأي العام، وأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الإحساس بالاستقرار والتقدم، من خلال أداء برلماني فاعل وقريب من هموم الناس.