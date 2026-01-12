قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
توك شو

أحمد موسى: مجلس النواب مطالب بالاقتراب من الشارع وتفعيل أدواته الرقابية والتشريعية

رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المرحلة البرلمانية المقبلة تتطلب أداءً مختلفًا من مجلس النواب، يواكب تطلعات المواطنين ويعكس صوت الشارع بوضوح، مشددًا على أن المصريين ينتظرون مجلسًا قويًا يعبر عن مصالحهم الحقيقية بعيدًا عن أي مجاملات أو حسابات ضيقة.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، دعا موسى إلى ضرورة تعزيز التعاون المؤسسي بين مجلس النواب والحكومة، في إطار من التكامل القائم على الرقابة والمساءلة، مؤكدًا أن البرلمان يمتلك صلاحيات دستورية واضحة لمتابعة الأداء التنفيذي، ويجب تفعيلها بشكل كامل.

وأوضح موسى أن الدور الرقابي للبرلمان لا يقتصر على المتابعة الشكلية، بل يشمل استخدام أدواته المختلفة من طلبات إحاطة واستجوابات ومناقشات عامة، إلى جانب دوره الأصيل في التشريع، بما يحقق التوازن المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويخدم مصالح المواطنين بشكل مباشر.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أهمية وصول البرلمان إلى الرأي العام، معتبرًا أن الشفافية تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إذاعة جلسات مجلس النواب بشكل منتظم، ولو لفترات زمنية محددة، تتيح للمواطنين متابعة ما يدور داخل القاعة البرلمانية من مناقشات وقضايا تمس حياتهم اليومية.

واستحضر موسى تجربة سابقة في تاريخ العمل البرلماني، حين كانت جلسات المجلس تُذاع على شاشة التلفزيون المصري، معتبرًا أن إعادة هذه الخطوة تمثل إضافة إيجابية للحياة السياسية، وتساعد المواطنين على الاطلاع على ما يُناقش داخل البرلمان، سواء فيما يتعلق بطلبات الإحاطة، أو شكاوى المواطنين، أو الملفات الاقتصادية المرتبطة بالأجور والأسعار ومستوى المعيشة.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة يشعر بها في حياته اليومية، داعيًا إلى أن يكون مجلس النواب صوتًا حقيقيًا للرأي العام، وأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الإحساس بالاستقرار والتقدم، من خلال أداء برلماني فاعل وقريب من هموم الناس.

