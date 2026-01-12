نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة يكشف عن الحالة الصحية لوالده

أكد الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أنه لم يقم في أي وقت بمناشدة الدولة للحصول على علاج لوالده، مشيرا إلى أن الأسرة قادرة على تحمل المسؤولية، ونحرص على توفير الرعاية الطبية اللازمة.

وقال أحمد أبو زهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن حاله والدي مستقرة ولا تشهد أي تغيّرات سلبية، مؤكدا أنه لا يوجد أي جديد أو تطور مقلق في حالته الصحية خلال الفترة الحالية.

وتابع نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن نقيب الممثلين يحرص على التواصل الدائم مع الأسرة للاطمئنان على الحالة الصحية لوالده، مؤكدا أن نقيب المهن التمثيلية تواصل معهم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، للإطمئنان على صحة والده.