نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مشاعر والده أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير

تحدّث أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، عن اللحظات العاطفية التي عاشها والده خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم.

دموع تأثر وحب لمصر

وأوضح أحمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لم يتمكن من التوقف عن البكاء طوال الحفل، بسبب تأثره العميق بهذا الحدث التاريخي والإنجاز الكبير الذي تحقق لمصر في مجال الثقافة والفن.

وقال إن والده شعر بفخر واعتزاز كبيرين بمصر وما تحقق من تقدم حضاري يليق بتاريخها العظيم.

لحظة تاريخية مع الأجيال الجديدة

وأشار أحمد إلى أن والده كان ينتظر هذا الحدث بفارغ الصبر منذ بداية اليوم، وأعرب عن سعادته بما شهدته مصر من اهتمام غير مسبوق بالثقافة والحضارة.

وأضاف أن لحظة مشاركة حفيدتي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في فعاليات الافتتاح كانت لحظة مؤثرة، حيث دمعت عيناه تأثرًا بما يراه من استمرارية للفن عبر الأجيال.

زيارة سابقة للحفيدتين

وتحدّث أحمد عن زيارة حفيدتي الفنان للمتاحف المصرية، حيث أكدا دائمًا فخرهما بمصر واعتزازهما بما تحقق من صرح حضاري يليق بمكانة مصر بين الأمم.