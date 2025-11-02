قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم
وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
صلاح بعد هدفه الـ250: فخور بما أحققه مع ناد عظيم.. وليفربول سيعود بقوة
نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مشاعر والده أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد حلمي: افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة تفرح القلب بجد
من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار.. اعرف العقوبات وفقًا للقانون
التخطيط القومي: جلسة حول تعزيز القوة الناعمة المصرية في ضوء المؤشرات الدولية
توك شو

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مشاعر والده أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير

منار عبد العظيم

 تحدّث أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، عن اللحظات العاطفية التي عاشها والده خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم.

دموع تأثر وحب لمصر

وأوضح أحمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لم يتمكن من التوقف عن البكاء طوال الحفل، بسبب تأثره العميق بهذا الحدث التاريخي والإنجاز الكبير الذي تحقق لمصر في مجال الثقافة والفن. 

وقال إن والده شعر بفخر واعتزاز كبيرين بمصر وما تحقق من تقدم حضاري يليق بتاريخها العظيم.

لحظة تاريخية مع الأجيال الجديدة

وأشار أحمد إلى أن والده كان ينتظر هذا الحدث بفارغ الصبر منذ بداية اليوم، وأعرب عن سعادته بما شهدته مصر من اهتمام غير مسبوق بالثقافة والحضارة. 

وأضاف أن لحظة مشاركة حفيدتي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في فعاليات الافتتاح كانت لحظة مؤثرة، حيث دمعت عيناه تأثرًا بما يراه من استمرارية للفن عبر الأجيال.

زيارة سابقة للحفيدتين

وتحدّث أحمد عن زيارة حفيدتي الفنان للمتاحف المصرية، حيث أكدا دائمًا فخرهما بمصر واعتزازهما بما تحقق من صرح حضاري يليق بمكانة مصر بين الأمم.

عبد الرحمن أبو زهرة المتحف المصري افتتاح المتحف المصري

