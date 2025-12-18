العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن

كشف الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن.

وخلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم أحمد دياب، أوضح أن كبار السن ينقسمون إلى فئتين: من 60 إلى 75 عامًا «كبار صغار»، ومن 75 عامًا فأكثر «كبار كبار»، مؤكدًا أن من هم دون الستين ما زالوا ضمن فئة الشباب.

وأشار حتة إلى أن العمر البيولوجي قد يختلف عن العمر الزمني، موضحًا أن نمط الحياة الصحي، مثل ممارسة الرياضة والتغذية السليمة والمتابعة الطبية المنتظمة، يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة وتأخير مظاهر التقدم في العمر.

واختتم بالتأكيد على أن الجدل المثار مجرد شائعة، مطمئنًا مواليد الثمانينات بأنهم لا يزالون في مرحلة الشباب، وأن العمر في النهاية «مجرد رقم».