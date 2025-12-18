انتظام عملية الانتخابات بالمحافظات ودعم اللجان ذات الكثافات

أكد عدد من رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات انتظام سير عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية، مشيرين إلى أن العملية تسير بشكل طبيعي ومنظم، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري .

انتظام التصويت في محافظة الدقهلية

أوضح رئيس لجنة متابعة محافظة الدقهلية أن عملية التصويت تسير بسلاسة وانتظام داخل معظم اللجان، مع وجود إقبال ملحوظ من الناخبين في عدد من المقار.

وأشار إلى أنه تم رصد تأخر رئيس لجنة 162في مركز زفتى، نتيجة تعطل السيارة، وتم التعامل مع الموقف لضمان عدم تأثر سير العملية الانتخابية.

رئيس لجنة متابعة القليوبية: الأمور تسير بسلام

من جانبه، أكد رئيس لجنة متابعة محافظة القليوبية أن جميع اللجان بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، موضحًا أن الأمور تسير بهدوء وانتظام تام.

وأضاف أنه تم التواصل المستمر مع اللجان الفرعية، للتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة، والتدخل السريع في حال وجود أي معوقات.

دعم اللجان ذات الكثافات

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن بعض اللجان تشهد كثافات مرتفعة من الناخبين، وعلى رأسها اللجنة رقم 42 واللجنة رقم 24 في محافظة الدقهلية، مؤكدة أنه تم دعم عدد كبير من اللجان بأعضاء إضافيين من الهيئة القضائية لضمان انسيابية عملية التصويت وعدم حدوث أي تكدسات.

وفي هذا السياق، أشار المستشار أحمد بندراي إلى ورود حديث عن تعرض أحد الزملاء للإغماء داخل اللجنة رقم 45، إلا أن رئيس اللجنة أكد أنه لم يتم إخطاره رسميًا بهذا الأمر.

ازدحام بلجنة طلخا

كما أوضحت الهيئة أن اللجنة رقم 24 بمركز طلخا تشهد حالة ازدحام، ويتم تقييم احتياجاتها بشكل مستمر، مع الاستعداد لتقديم أي دعم إضافي حال تطلب الأمر، لضمان انتظام التصويت داخل اللجنة.

محافظة الشرقية: جميع اللجان تعمل بانتظام

وفي محافظة الشرقية، أكد رئيس لجنة المتابعة أن جميع اللجان تباشر عملها في استقبال الناخبين دون معوقات، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعم اللازم لبعض اللجان التي تشهد كثافات، مع استمرار التنسيق والمتابعة الميدانية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في ختام تصريحاتها أنها تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتعمل على توفير كل سبل الدعم اللازمة، بما يضمن نزاهة التصويت وسلامته، وتيسير مشاركة المواطنين في مختلف المحافظات.