أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية لـ محيي إسماعيل

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محيي إسماعيل، بعد تعرضه الي وعكة صحية.

وقال أشرف زكي: الفنان محيي إسماعيل بخير والأمور مستقرة ولم يصاب بجلطة في المخ ".



وتابع اشرف زكي :" الفنان محيي إسماعيل أصيب بكومة سكر وذهب للمستشفى وأصيب بنوع من الجفاف لأنه لم يشرب المياه منذ يومين ، وخلال ساعات قليلة سيعود الي منزله ".

من مواليد محافظة البحيرة، وكان والده أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة، ولديه من الأشقاء 5 صبيان و3 بنات.

درس في كلية الآداب بقسم الفلسفة، والتحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي وقدم عدد من المسرحيات منها "الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية".

كان منجذبًا لتقديم الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، حتى أصبح متخصصًا في الأدوار المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر

تم تكريمه في العديد من المحافل الدولية مثل مهرجان طقشند السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "الإخوة الأعداء".

صدرت له رواية بعنوان "المخبول" التي حققت انتشارًا واسعًا وتمت ترجمتها لأكثر من لغة، ولاقت اهتمامًا من شخصيات- بارزة مثل العالم الراحل أحمد زويل الذي أشاد بها وقال عنها إنها رواية تستحق الاهتمام، كما أنه قام بتحويل الرواية إلى سيناريو وأعطاه للمخرج عادل الأعصر قبل سنوات ليقوم بإخراجه، لكن ظروف الإنتاج المكلفة كانت عائقًا في ظهور الفيلم.



