السنغال تفتتح أول مصنع لتجميع المركبات العسكرية

الوطنية للانتخابات: إعادة بين مرشحين في دائرة دير مواس بالمنيا
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أ ش أ

افتتح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مصنعا لتجميع المركبات العسكرية التكتيكية وذلك في إطار شراكة مع كوريا الجنوبية، بهدف تقليل اعتماد البلاد على الموردين الأجانب لقواتها المسلحة .


ويقع المصنع،المملوك لشركة الصناعات العسكرية السنغالية في ديامنياديو، وهي مدينة جديدة تبعد نحو ٣٠ كيلومترا شرق العاصمة داكار. وسيبلغ إنتاجه السنوي ١٠٠٠ مركبة .


وذكرت وكالة إيكوفين المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الافريقية انه إلى جانب تجميع المركبات، يضم الموقع الصناعي برامج تدريبية ونقل تكنولوجيا للمهندسين والفنيين السنغاليين، تشمل التجميع ومراقبة الجودة والاختبار والصيانة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السنغالية الرسمية ، التي لم تفصح عن هوية الشريك الكوري الجنوبي أو حجم الاستثمار.


ويمثل هذا المصنع، الذي يعد أول وحدة صناعية مشتركة بين القطاعين العام والخاص مخصصة لتجميع المركبات لقوات الدفاع والأمن، الخطوة الأولى نحو تطوير صناعة عسكرية وطنية في السنغال. وتمتلك الدولة 35% من رأس ماله، من خلال الصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية في السنغال .


وصرح الرئيس فاي في حفل افتتاح الموقع، الذي أقيم بحضور وزير القوات المسلحة، بيرام ديوب: "إن افتتاح مصنع صناعة المركبات العسكرية السنغالية هو في المقام الأول خيار استراتيجي، وليس مجرد قرار صناعي، وهو جزء من رؤية للابتكار وضمان سيادة السنغال".


وأشار رئيس الدولة أيضا إلى أن إنشاء صناعة دفاعية وطنية يلبي "ضرورة تقليل اعتماد البلاد الهيكلي على الموردين الأجانب" لتجهيز القوات المسلحة، في ظل تزايد هشاشة سلاسل التوريد العالمية نتيجة لعدم الاستقرار الجيوسياسي.


وأكد أن "هذا الاعتماد قد يشكل نقطة ضعف استراتيجية من شأنها تقويض حرية العمل واستقلالية الدولة في اتخاذ القرارات"، مشيرا إلى أن المصنع الواقع في المنطقة الصناعية في ديامنياديو يمثل حجر الأساس لطموح صناعي أوسع، يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تضم موردين محليين، ومقاولين فرعيين مؤهلين، ومراكز صيانة، ومعاهد تدريب، ومختبرات ابتكار.

