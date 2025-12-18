قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتـ.ـل أكثر من 1000 شخص في هجوم لميليشيات الدعم على مخيم للاجئين بالسودان
واقعة مأسوية بالشرقية.. استدراج والتعدي على طفلة 14 عامًا في بلبيس وضبط المتهم | تفاصيل كاملة
مؤتمر لـ«الوطنية للانتخابات» لمتابعة اليوم الثاني للتصويت بجولة الإعادة بـ55 دائرة بانتخابات النواب
التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يكتب: "الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زميله فى نفس النادي.. لاعب فى ليفربول لم يصوت لـ محمد صلاح| ما السبب؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

أثار إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن نتائج تصويت قادة ومدربي المنتخبات لجائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم موجة واسعة من الجدل، بعدما كشفت القوائم عن مفاجآت غير متوقعة، أبرزها عدم تصويت بعض اللاعبين لزملائهم الحاليين أو السابقين، حتى داخل النادي الواحد.

محمد صلاح المرشح الوحيد من ليفربول

دخل النجم المصري محمد صلاح سباق «ذا بيست» بصفته المرشح الوحيد من نادي ليفربول، بعد موسم استثنائي قاد خلاله «الريدز» للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب فوزه بالحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب في المسابقة.

ويضم ليفربول كوكبة من قادة المنتخبات الوطنية، ما جعل نتائج التصويت داخل النادي محط أنظار المتابعين.

قادة «الريدز» دعم شبه كامل لصلاح

يحمل فيرجيل فان دايك شارة قيادة ليفربول ومنتخب هولندا، وإلى جانبه واتارو إندو (اليابان)، ودومينيك سوبوسلاي (المجر)، وأندي روبرتسون (اسكتلندا)، ومحمد صلاح (مصر)، إضافة إلى كونور برادلي، قائد منتخب أيرلندا الشمالية رغم صغر سنه.

وأظهر معظم قادة ليفربول دعماً واضحاً لصلاح في تصويتهم دومينيك سوبوسلاي وضع صلاح في المركز الأول، متقدماً على عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي كما أن اتارو إندو اختار صلاح أولاً، ثم ديمبيلي، ثم نونو مينديز كما أن فيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون تبنّيا الترتيب ذاته، واضعين النجم المصري في الصدارة.

هذا الإجماع عكس حالة تضامن واضحة داخل غرفة ملابس ليفربول لدعم نجم الفريق الأول في سباق الجائزة العالمية.

صلاح يختار العرب وإفريقيا

من جانبه، صوت محمد صلاح للمغربي أشرف حكيمي في المركز الأول، ثم عثمان ديمبيلي ثانياً، وكيليان مبابي ثالثاً، في إشارة لافتة لدعمه نجوماً من العالمين العربي والإفريقي، في ظل غياب أي زميل من ليفربول ضمن خياراته.

الاستثناء المثير للجدل كونور برادلي

المفاجأة جاءت من كونور برادلي، قائد منتخب أيرلندا الشمالية وزميل صلاح في ليفربول، بعدما وضع النجم الإسباني الشاب لامين يامال في المركز الأول، متقدماً على صلاح الذي حل ثانياً، وديمبيلي ثالثاً.

تصويت برادلي أثار تساؤلات محرجة داخل الأوساط الكروية، كونه اللاعب الوحيد في ليفربول الذي لم يمنح صلاح صدارة اختياراته، رغم تألق النجم المصري وتأثيره الكبير داخل الفريق.

أزمة صلاح وليفربول تعود إلى الواجهة

تزامن الجدل حول التصويت مع تقارير صحفية إنجليزية تحدثت عن توتر العلاقة بين محمد صلاح ومدرب الفريق آرني سلوت، بعد تصريحات قوية أدلى بها النجم المصري أكد فيها وصول العلاقة إلى «أدنى مستوياتها»، ملمحاً إلى إمكانية الرحيل، خاصة مع شعوره بأن النادي لا يدافع عنه بالشكل الكافي.

وزادت الأزمة تعقيداً بعد استبعاد صلاح من مواجهة ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود للمشاركة لاحقاً أمام برايتون عقب جلسة مصالحة، دون أن تغلق باب التكهنات حول مستقبله.

ليفربول أمام خسارة مالية محتملة

بحسب تقارير صحفية، قد يواجه ليفربول خسارة مالية كبيرة في حال قرر بيع صلاح، بعد انخفاض قيمته السوقية بشكل ملحوظ.

وأشارت صحيفة «ذا صن» إلى أنه، وفقاً لمرصد «CIES» لكرة القدم، قد لا يحصل ليفربول سوى على نحو 30 مليون جنيه إسترليني في حال بيع النجم المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويمثل هذا الرقم صدمة للنادي، خاصة أنه كان قد رفض قبل أقل من عامين ونصف عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي.

ما بين التصويت والمستقبل الغامض

بين تصويت مفاجئ من زميل شاب، ودعم واسع من قادة الفريق، وأزمة تتعلق بالمستقبل الفني والمالي، يجد محمد صلاح نفسه مجدداً في قلب الجدل، ليس فقط كأحد أفضل لاعبي العالم، بل كورقة رابحة قد يخسرها ليفربول في توقيت حساس.
 

فيفا النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح ليفربول نادي ليفربول لدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

ترشيحاتنا

المجلس القومي لذوي الإعاقة

"القومي لذوي الإعاقة": نتعاون مع الأزهر لاستخدام لغة الإشارة في إيصال الخطاب الديني السليم

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تنتهي من استعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

انتخابات مجلس النواب 2025

ثاني أيام التصويت.. توافد الناخبين على لجان الاقتراع بإعادة النواب بالشرقية

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد