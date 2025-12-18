

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "المركز" تواصل تدمير العدو المحاصر في منطقتي "الشرق" و"الغرب" الصغيرتين في دميتروف.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها : منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 216 مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية: تجري عملية تطهير لمجموعات القوات المسلحة الأوكرانية المتفرقة في بلدتي رودينسكي وسفيتلو بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت : تم إحباط محاولات الجماعات الهجومية الأوكرانية لاختراق المنطقة من شفتشينكو إلى الضواحي الشمالية للمنطقة الصناعية لمدينة كراسنوأرميسك، وتم القضاء على 42 مسلحا.

وتابعت : تضرر مرافق البنية التحتية للطاقة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومصانع تجميع الطائرات المسيرة الهجومية.

وزادت : وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 150 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأردفت : وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وواصلت : وحدات مجموعة قوات "المركز" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 545 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها نحو دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 245 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 70 جنديا ومستودعين للإمدادات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 195 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.