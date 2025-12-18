قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل موعد ومكان جنازة الفنانة نيفين مندور
رئيس الوزراء : معهد التخطيط صار قبلة الكثيرين من طلاب العلم في مصر والعالم العربي
المستشفيات التعليمية تناقش أحدث المستجدات فى طب وجراحة العيون
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
الدفاع الروسية : اسقاط 216 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن  وحدات مجموعة قوات "المركز" تواصل تدمير العدو المحاصر في منطقتي "الشرق" و"الغرب" الصغيرتين في دميتروف.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها : منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 216 مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية: تجري عملية تطهير لمجموعات القوات المسلحة الأوكرانية المتفرقة في بلدتي رودينسكي وسفيتلو بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت : تم إحباط محاولات الجماعات الهجومية الأوكرانية لاختراق المنطقة من شفتشينكو إلى الضواحي الشمالية للمنطقة الصناعية لمدينة كراسنوأرميسك، وتم القضاء على 42 مسلحا.

وتابعت : تضرر مرافق البنية التحتية للطاقة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومصانع تجميع الطائرات المسيرة الهجومية.

وزادت : وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 150 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأردفت : وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وواصلت : وحدات مجموعة قوات "المركز" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 545 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها نحو دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 245 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 70 جنديا ومستودعين للإمدادات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 195 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

