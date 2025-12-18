أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 63 طائرة مسيرة روسية فوق مناطق عدة الليلة الماضية.

وفي وقت لاحق ؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية نجحت في تحرير مدينتي فوتشانسك وكراسنوأرميسك.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها : القوات المسلحة الروسية تحرر بلدتي زيليني غاي ودوبروبولي في منطقة زابوروجيه.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 205 عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 265 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

الكرملين: روسيا تقدر جهود إدارة ترامب في حل الصراع الأوكراني

روسيا: شركات الأمن الفرنسية الخاصة ستكون الهدف المشروع الأول لقواتنا

وول ستريت جورنال: السودان يعرض على روسيا أول قاعدة بحرية لها في أفريقيا

وختمت وزارة الدفاع الروسية بيانها بالقول : وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها التكتيكية وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق بمنطقة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدتها خسائر تصل إلى 235 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.