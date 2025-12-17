قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
أخبار العالم

أوكرانيا وألمانيا توقعان اتفاقيات تمويل عسكرية تتجاوز قيمتها 1.2 مليار يورو

هاجر رزق

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، دينيس شميغال، عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات المهمة مع الجانب الألماني لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية بمبلغ يتجاوز 1.2 مليار يورو.

وأوضح في بيان له نشره على قناته على "تلجرام"، تفاصيل الاتفاقيات والمشاريع المشتركة.

وتشمل الاتفاقيات الجديدة: "توريدات طويلة الأجل لقطع غيار أنظمة الدفاع الجوي الغربية من نوع باتريوت العاملة في خدمة القوات الأوكرانية، ومشتريات بطريقة التمويل الألماني للطائرات المسيرة الأوكرانية لتلبية احتياجات قواتها المسلحة، والإنتاج المشترك للطائرات المسيرة الأوكرانية، وتوريدات وسائل الحرب الإلكترونية الحديثة". 

وأشار شميغال إلى أن الحصة الأكبر من المبلغ المتفق عليه ستُخصص لتمويل ألماني لإنتاج 200 وحدة من المدفعية الذاتية الحركة الأوكرانية "بوغدانا"، والتي ستعتمد على هيكل الشاحنة الألمانية "مرسيدس بينز زيتروس" ومن المخطط تخصيص 750 مليون يورو لهذا المشروع بالذات.

وسبق أن أعربت روسيا عن رفضها استمرار تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مؤكدة أن عمليات التسليح "تعيق التسوية" و"تشرك دول حلف الناتو مباشرة في النزاع "، كما وصفها مسؤولون روس بـ"اللعب بالنار". 

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد حذر سابقا من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون "هدفا مشروعا" للقوات الروسية.
 

كما أكد الكرملين مرارا أن "ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الغرب لا يساعد في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي".

