قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لماذا سيكون 2026 عام الهروب من "زيف" الذكاء الاصطناعي؟

لماذا سيكون 2026 عام الهروب من "زيف" الذكاء الاصطناعي؟
لماذا سيكون 2026 عام الهروب من "زيف" الذكاء الاصطناعي؟
رينال عويضة

1-سطوة "المحتوى الباهت": العالم يغرق في "العك الرقمي"، والمستهلكون ينشدون الصدق الإنساني وسط ركام الخوارزميات.

2- شعار المرحلة: مؤسسات إعلامية كبرى وهوليوود تتبنى وسم "بشر بنسبة 100%" لاستعادة ثقة الجمهور المحبط.

3-أزمة الهوية الرقمية: كيف تحولت أدوات التكنولوجيا من "شريك إبداعي" إلى "ماكينة تضليل" تهدد الروابط الاجتماعية؟

  في ظل الانفجار التكنولوجي الذي نعيشه، بدأت تظهر ملامح تحول كبير في رغبات الناس. 

فبعد سنوات من الانبهار بالذكاء الاصطناعي، تشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيكون عام "العودة إلى الأصل الإنساني". لم يعد مستخدمو الإنترنت يطيقون ما يُعرف بـ "Slop" أو "الغثاء الرقمي"؛ وهو ذلك المحتوى الآلي الذي يفتقر للروح ويملأ مواقع التواصل الاجتماعي ببرود شديد.

لقد اختار قاموس "ميريام وبستر" كلمة Slop لتكون كلمة عام 2025، وهي تصف فيض الصور والنصوص التي تصنعها الآلات والتي تشبه "الوحل" في لزوجتها وصعوبة تجنبها. هذا النفور الجماعي أصبح المحرك الجديد للسوق، حيث لم يعد "الكمال الآلي" جذاباً، بل أصبح دليلاً على التزييف.

انعدام الثقة: عندما تصبح الخديعة أزمة

في البداية، كان الذكاء الاصطناعي يبدو كأداة سحرية. لكن اليوم، يجد المستخدم نفسه في "أزمة يقين".

 أصبحنا نقضي وقتاً طويلاً في التساؤل: هل هذا الفيديو حقيقي؟ هل هذا المقال كتبه إنسان أم برنامج؟

إن الشعور بالتعرض للخدعة هو أسرع طريق لفقدان الثقة في الشركات. 

فعندما يكتشف المشتري أن الصورة الإعلانية أو النص الترويجي ليس سوى "وهم رقمي"، يبتعد فوراً عن هذه العلامة التجارية. 

هذه الفجوة هي التي دفعت كبرى الشركات للرهان على "اللمسة البشرية" كعلامة جودة فاخرة وموثوقة.

التسويق البشري: العودة إلى الجذور

بدأت ملامح "المقاومة البشرية" تظهر بوضوح. فقد اتخذ عملاق الإذاعة العالمي iHeartMedia خطوة جريئة بإطلاق شعار "بشر مضمونون"، متعهداً لجمهوره بأن كافة الأصوات والموسيقى هي من إبداع بشر. والمثير للدهشة أن استطلاعاتهم أكدت أن 90% من المستمعين يفضلون التواصل مع عقل بشري، بحثاً عن المعنى والتعاطف اللذين تعجز الآلة عن تقديمهما مهما كانت ذكية.

وفي كندا، قرر موقع The Tyee الإخباري منع استخدام الذكاء الاصطناعي تماماً في تحرير الأخبار، وذلك هرباً من الأخطاء الكارثية والمعلومات المضللة التي وقعت فيها مؤسسات إعلامية كبرى اعتمدت على "البوتات".

هوليوود والشارع.. جبهة واحدة ضد التزييف

لا يتوقف الأمر عند الإعلام؛ ففي هوليوود بدأ المخرجون يفتخرون بأن أعمالهم "صناعة بشرية". 

المخرج الشهير "فينس غيليغان" أكد في شارات أعماله الأخيرة أن "هذا العمل نتاج جهد بشري".

وفي شوارع نيويورك، تحولت إعلانات أجهزة الذكاء الاصطناعي إلى أهداف للاحتجاج؛ حيث يكتب المارة عليها عبارات مثل: "الذكاء الاصطناعي ليس صديقك.. تحدث إلى جارك"، داعين الناس للعودة إلى التواصل المباشر بدلاً من الانغماس في العزلة الرقمية.

عصر ولادة "النخبوية البشرية"

بالتأكيد، لن يختفي الذكاء الاصطناعي، فهو أداة قوية لتقليل التكاليف. ولكن المتوقع في عام 2026 هو انقسام السوق إلى مستويين: مستوى "آلي رخيص" ومشر، ومستوى "بشري فاخر" يتميز بالصدق والفرادة.

سيصبح "الخطأ الإنساني" و"العاطفة الحقيقية" هما العملة النادرة في اقتصاد المستقبل. وكما نبحث اليوم عن المنتجات "الطبيعية" وسط الغذاء المصنع، سيبحث جمهور المستقبل عن الفكر "الإنساني" الذي لم تلمسه الآلة. 

ولهذا قد آن الأوان للإنسان أن يستعيد مكانته، مؤكداً أن الآلة قد تختصر الوقت، لكنها لا يمكن أن تمنحنا "الحقيقة".


 

التكنولوجيا الآله العقل البشري الذكاء الاصطناعي رينال عويضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

ترشيحاتنا

عمر متولي

وسط غياب الزعيم.. يسرا وعمرو يوسف في عزاء والدة عمر متولي

السفير السعودي بمصر

السفير السعودي بالقاهرة: شراكة مؤسسية وتعاون دبلوماسي بين مصر والمملكة في خدمة اللغة العربية

مهرجان القاهرة للفيلم القصير

موضوعه مهم.. يسري نصر الله يدافع عن فيلم الست بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

بالصور

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

المزيد