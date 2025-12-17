قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأربعاء
متحدث الأوقاف: سعر الإيجار الجديد لأراضي الأوقاف أقل من السوق 10-15%
متحدث الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الدخول بناء على ارتفاع معدلات النمو
غياب عادل إمام وحضور نجوم الفن في عزاء شقيقته بمسجد الشرطة| صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
فن وثقافة

غياب الزعيم عادل إمام وحضور نجوم الفن في عزاء شقيقته بمسجد الشرطة| صور
محمد زاهر   -  
علا محمد

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام والدة الفنان عمر متولي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وكان فى استقبال المعزين نجلها الفنان عمر متولى والمنتج عصام إمام شقيقها والمخرج رامى إمام ومحمد إمام.

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور العزاء ومواساة عمرو مصطفى متولى أبرزهم الفنانة لبلبة و خالد زكي والكابتن هشام حنفي والفنان هشام ماجد والفنان القدير فتوح أحمد وريهام عبد الغفور.


كما شارك ايضا كلا من النجم أحمد السقا ومحمود البزاوى ويسرا ودنيا عبد العزيز وشريف رمزى ومحمود سعد وأحمد فتحي  ومؤمن نور وخالد سرحان ومحسن منصور ومصطفي خاطر ومحمد علي رزق، يسرا ومحمود حميدة وشريف منير وونهال عنبر.

فيما شهد العزاء حضور الدكتور أشرف زكي وأحمد رزق، و صلاح عبد الله وعمرو يوسف  وتامر عبد المنعم وكمال أبو رية وأحمد فهيم ومجدى بدر والمخرج شادى على والفنان عماد زيادة والمنتج محسن البغدادى والفنان علاء مرسي والمخرج محمد ياسين والفنان إسماعيل فرغلي.

ووصل الفنان أشرف عبد الباقي والفنان حسن الرداد والفنانتين فردوس عبد الحميد وشيرين، والفنان محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم محمود عبد العزيز ومحمود عبد المغني واحمد السبكي.

وغاب عن العزاء الفنان الكبير عادل إمام، ويستقبل العزاء بدلا منه شقيقه المنتج عصام إمام ونجليه المخرج رامى إمام، ومحمد امام وكان الزعيم عادل إمام غاب أيضا عن حضور جنازة شقيقته السيدة إيمان إمام .


وشارك فى تشييع جنازة إيمان إمام التى رحلت عن عالمنا مساء الأحد الماضى، شقيقها المنتج عصام إمام والنجم محمد امام وشقيقه المخرج رامي إضافة إلى عدد من الأقارب وأصدقاء الأسرة.

عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام عمر متولي مسجد الشرطة بالشيخ زايد الفنان عمر متولى عصام إمام رامى إمام محمد إمام عمرو مصطفى متولى أحمد السقا

