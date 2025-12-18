طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الفتاح تركي

طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب .. في ظل الاهتمام المتزايد من المستخدمين بالحفاظ على الخصوصية الرقمية، أصبحت طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب من أكثر الموضوعات بحثا على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، خاصةً مع اعتماد الملايين على التطبيق في التواصل اليومي ومشاركة اللحظات الشخصية. 

يتيح تطبيق واتساب مجموعة من الإعدادات المرنة التي تمكّن المستخدم من التحكم الكامل فيمن يمكنه مشاهدة تحديثات الحالة، سواء بإخفائها عن أشخاص محددين أو قصرها على جهات اتصال بعينها، دون الحاجة إلى حذف الأصدقاء أو حظرهم بشكل مباشر.

ويبحث عدد كبير من المستخدمين عن شرح واضح ومبسط يوضح طريقة إخفاء تحديثات حالة الواتس آب، مع توضيح الفروق بين الخيارات المتاحة داخل إعدادات الخصوصية، وهو ما نرصده في هذا التقرير الصحفي، مع الالتزام بشرح الخطوات الرسمية دون إضافة أي معلومات قديمة أو غير واردة في النص الأصلي.

طريقة إخفاء تحديثات حالة الواتساب من إعدادات الخصوصية

يستطيع المستخدم إخفاء تحديثات حالة الواتساب الخاصة به بسهولة من خلال الدخول إلى إعدادات التطبيق، حيث يوفّر واتساب ثلاث خيارات رئيسية تتيح درجات مختلفة من الخصوصية، بما يتناسب مع احتياجات كل مستخدم.

وتبدأ الخطوات بالذهاب إلى الإعدادات داخل تطبيق واتساب، ثم اختيار بند الخصوصية (Privacy)، وبعد ذلك يتم الضغط على بند الحالة (Status)، لتظهر أمام المستخدم مجموعة من الخيارات التي تحدد من يمكنه مشاهدة تحديثات الحالة.

الخيار الأول هو جهات اتصالي (My Contacts)، وهو الإعداد الافتراضي في تطبيق واتساب، حيث يسمح لجميع جهات الاتصال المسجلة على الهاتف بمشاهدة تحديثات الحالة دون استثناء. ويعد هذا الخيار مناسبا لمن لا يفضلون تقييد ظهور حالتهم أو لا يواجهون أي إزعاج من مشاركة تحديثاتهم مع الجميع.

إخفاء الحالة عن جهات اتصال محددة

أما الخيار الثاني فهو جهات اتصالي باستثناء (My Contacts except..)، وهو الخيار الأكثر استخداما من قبل الباحثين عن قدر أكبر من الخصوصية دون اللجوء إلى الحظر الكامل. ويتيح هذا الإعداد للمستخدم إمكانية إخفاء تحديثات الحالة عن جهات اتصال معينة يختارها بنفسه، حيث يتم إضافتهم إلى قائمة الحظر الخاصة بالحالة فقط، بينما تظل بقية جهات الاتصال قادرة على مشاهدة الحالة بشكل طبيعي.

ويفيد هذا الخيار المستخدمين الذين يرغبون في مشاركة تحديثاتهم مع دائرة واسعة من الأصدقاء، مع استبعاد بعض الأرقام لأسباب شخصية أو مهنية، دون أن يشعر الطرف الآخر بأي تغيير مباشر في التواصل.

موبايلك منهم ولا لأ؟.. واتساب يتوقف على هذه الهواتف بدءًا من الغد

قصر مشاهدة الحالة على جهات اتصال محددة فقط

الخيار الثالث المتاح ضمن إعدادات الحالة هو المشاركة مع فقط (Only share with)، وهو الخيار الأكثر تشددا من حيث الخصوصية، حيث لا يمكن لأي شخص مشاهدة تحديثات الحالة باستثناء جهات الاتصال التي يحددها المستخدم بنفسه داخل قائمة السماح.

ويُفضّل هذا الخيار من قبل المستخدمين الذين يرغبون في مشاركة حالاتهم مع عدد محدود جدا من الأشخاص، مثل العائلة أو الأصدقاء المقربين، مع منع ظهور الحالة عن باقي جهات الاتصال المسجلة لديهم.

إخفاء تحديثات الحالة الخاصة بجهات الاتصال

ولا يقتصر التحكم في الخصوصية على إخفاء حالة المستخدم فقط، بل يتيح واتساب أيضا إمكانية إخفاء تحديثات الحالة الخاصة ببعض جهات الاتصال، وهو ما يبحث عنه كثير من المستخدمين الذين لا يرغبون في مشاهدة حالات معينة تظهر لهم بشكل متكرر.

ويمكن تنفيذ هذه الخطوة بسهولة من خلال الذهاب إلى التحديثات (Updates) داخل التطبيق، ثم التوجه إلى قسم الحالة (Status)، حيث يتم البحث عن تحديث الحالة الخاص بجهة الاتصال المطلوب إخفاؤها وتحديده.

وبعد ذلك، يتم النقر على قائمة النقاط الثلاث الموجودة في الأعلى، ثم اختيار خيار إخفاء (Hide)، وبذلك لن تظهر تحديثات الحالة الخاصة بهذه الجهة ضمن قائمة الحالات مرة أخرى، مع استمرار التواصل معها بشكل طبيعي عبر الدردشة.

تطبيق واتساب

خصوصية أكبر وتحكم أسهل للمستخدم

وتعكس هذه الخيارات المتعددة حرص تطبيق واتساب على منح المستخدمين تحكما أكبر في تجربتهم اليومية، خاصة في ظل تزايد الوعي بأهمية الخصوصية الرقمية. وتساعد هذه الإعدادات على تقليل الإزعاج، وتنظيم المحتوى المعروض، مع الحفاظ على العلاقات الاجتماعية دون حرج أو تصعيد غير ضروري.

ويُنصح المستخدمون بمراجعة إعدادات الخصوصية الخاصة بالحالة بشكل دوري، خاصة مع تغير طبيعة الاستخدام أو إضافة جهات اتصال جديدة، لضمان توافق الإعدادات مع احتياجاتهم الحالية.

