موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
بطائرة مسيرة.. مدفعية الاحتلال تهاجم قرية راميا في الجنوب اللبناني
2500 جندي.. إسرائيل واليونان وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد فعل سريع
أخبار العالم

بطائرة مسيرة.. مدفعية الاحتلال تهاجم قرية راميا في الجنوب اللبناني

فرناس حفظي

أفادت  وسائل إعلام لبنانية  بوقوع هجمات من المدفعية  الإسرائيلية على قرية راميا في الجنوب اللبناني.

وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة بطائرة مسيرة  استهدفت  محيط بلدة كفركلا جنوب لبنان.

وكان  الرئيس اللبناني جوزيف عون في وقت لاحق ؛ قد أكد على مسؤولية الاغتراب في إعادة النهوض بالبلاد مشددا على  ان ايمان اللبنانيين ببلدهم يكبر في ظل ما يمثله الاغتراب على كافة الأصعدة.

وقال عون في تصريحات له  : نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الامن والاستقرار جنوب لبنان  حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية وهذا التفاوض لا يعني استسلاما

وأضاف : نحن نعتمد على المواقف التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واهتمامه بموضوع السلام ونعمل ما علينا في هذا الاتجاه.

وتابع : نشدد على ضرورة نقل الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج لأنه وللأسف فان البعض من اللبنانيين  ينقلون الصورة السيئة

وزاد الرئيس اللبناني : لبنان يعاد بناؤه ويعود للانتعاش من جديد ولا يمكن له ان يذهب للحرب

وإستطرد عون: انا كرئيس للجمهورية سأسلك أي طريق يقودني الى مصلحة لبنان والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب وإعادة الاعمار وتثبيت الناس في ارضهم وانعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته. هذا هو هدفي

وختم الرئيس عون: رد أموال المودعين هو أحد أبرز أهدافي

هجمات مدفعية قرية راميا الجنوب اللبناني الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
صلاح عبد الله
نيفين مندور
