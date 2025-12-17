توتر وترقب في لبنان مع مخاوف من تصعيد عسكري ضد حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الساحة اللبنانية تشهد حالة من القلق والترقب خلال الأيام الحالية، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال تنفيذ عمل عسكري واسع ضد حزب الله، تزامنًا مع اقتراب انتهاء الهدنة المرتبطة بملف تسليم سلاح الحزب وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني.

تحركات سياسية وأمنية لاحتواء التصعيد

وأوضح سنجاب، خلال رسالة على الهواء، أن هذه المخاوف دفعت إلى تحركات سياسية وأمنية مكثفة على مستوى الرئاسة اللبنانية والرئاسات الثلاث، إلى جانب إجراء اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، في محاولة لاحتواء أي تصعيد محتمل وتقويض توجهات إسرائيلية نحو مواجهة عسكرية جديدة.

خطوة غير مسبوقة من الدولة اللبنانية

وأضاف أن الدولة اللبنانية اتخذت خطوات وُصفت بغير المسبوقة، أبرزها تعيين رئيس مدني للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات لجنة «الميكانيزم» أو اللجنة التقنية العسكرية، المعنية بالتنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

لقاء رئاسي واجتماع مرتقب في الناقورة

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى بالسفير سيمون كرم، الذي تم تعيينه رئيسًا مدنيًا لهذا الوفد، وذلك قبيل اجتماع مرتقب للجنة يوم الجمعة المقبل في منطقة الناقورة جنوب لبنان.

تمهيد لمسار تفاوضي مباشر

وأكد سنجاب أن هذه الخطوات تعكس مؤشرات على تمهيد مسار تفاوضي أكثر مباشرة بين لبنان وإسرائيل، لا سيما في ظل مشاركة عناصر مدنية من الجانب الإسرائيلي في الاجتماعات الأخيرة، وهو ما يضفي أبعادًا سياسية جديدة على طبيعة هذه اللقاءات.