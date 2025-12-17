قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توتر وترقب في لبنان مع مخاوف من تصعيد عسكري ضد حزب الله

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الساحة اللبنانية تشهد حالة من القلق والترقب خلال الأيام الحالية، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال تنفيذ عمل عسكري واسع ضد حزب الله، تزامنًا مع اقتراب انتهاء الهدنة المرتبطة بملف تسليم سلاح الحزب وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني.

تحركات سياسية وأمنية لاحتواء التصعيد

وأوضح سنجاب، خلال رسالة على الهواء، أن هذه المخاوف دفعت إلى تحركات سياسية وأمنية مكثفة على مستوى الرئاسة اللبنانية والرئاسات الثلاث، إلى جانب إجراء اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، في محاولة لاحتواء أي تصعيد محتمل وتقويض توجهات إسرائيلية نحو مواجهة عسكرية جديدة.

خطوة غير مسبوقة من الدولة اللبنانية

وأضاف أن الدولة اللبنانية اتخذت خطوات وُصفت بغير المسبوقة، أبرزها تعيين رئيس مدني للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات لجنة «الميكانيزم» أو اللجنة التقنية العسكرية، المعنية بالتنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

لقاء رئاسي واجتماع مرتقب في الناقورة

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى بالسفير سيمون كرم، الذي تم تعيينه رئيسًا مدنيًا لهذا الوفد، وذلك قبيل اجتماع مرتقب للجنة يوم الجمعة المقبل في منطقة الناقورة جنوب لبنان.

تمهيد لمسار تفاوضي مباشر

وأكد سنجاب أن هذه الخطوات تعكس مؤشرات على تمهيد مسار تفاوضي أكثر مباشرة بين لبنان وإسرائيل، لا سيما في ظل مشاركة عناصر مدنية من الجانب الإسرائيلي في الاجتماعات الأخيرة، وهو ما يضفي أبعادًا سياسية جديدة على طبيعة هذه اللقاءات.

بيروت الساحة اللبنانية لبنان الجيش اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: ميناء العين السخنة يحتوي على 23 ألف كيلو متر من الأرصفة

أرشيفية

«جولة الحسم».. انتظام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات النواب بالسويس

نيفين مندور «فيحاء»

بعد وفاتها إثر حريق.. لماذا غابت نيفين مندور عن الساحة الفنية؟

بالصور

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد