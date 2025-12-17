مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن تتجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب حاجز 4 مليارات دولار، بما يعكس النجاح الذي تحققه المشروعات التنموية والصناعية في المنطقة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

تلبية احتياجات مشروعات حياة كريمة

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتوطين صناعة الطلمبات الغاطسة الخاصة بمشروعات الصرف الصحي داخل مصر، وذلك لتلبية احتياجات مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستسرّع وتيرة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي للطلمبات الغاطسة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل أعظم مشروع تنموي تشهده الدولة المصرية في القرن الحادي والعشرين لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.

الكفاءات الطبية المصرية

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس السيسي وجّه بتبني مجموعة من المستشفيات لتقديم خدمات طبية متميزة، بالاستعانة بالخبرات العالمية جنبًا إلى جنب مع الكفاءات الطبية المصرية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وفي سياق آخر، شدد مدبولي على أن الدولة تتعامل بحزم وشدة مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في إطار الحفاظ على أمن المواطنين ومواجهة هذه الظاهرة بكافة السبل القانونية والتنموية.