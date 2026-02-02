مباحثات مصرية إماراتية لدعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة وتنفيذ خطة السلام

استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، في أبو ظبي، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومصر، وسبل تعزيزها في مختلف مسارات التعاون الثنائي، ولا سيما في المجالات التي تخدم الأهداف التنموية في البلدين.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الأخوية مع مصر، والحرص على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك؛ بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان التطورات في قطاع غزة، وأهمية دعم أهداف «مجلس السلام»، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراحلها كافة.

وتطرق وزير الخارجية والهجرة، إلى أهمية دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق، وبالوتيرة الكافية، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للسكان.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، وزير دولة.