رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر

قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيفتح قضايا مهمة داخل البرلمان، والمعارضة الوفدية ليست للتجريح، ولن تكون معارضة ناعمة أيضا.

وأضاف السيد البدوي، خلال لقائه مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أنه ليس كل سياسي يصلح لرئاسة حزب معارض أو حزب أغلبية، معلنا ثقته في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقال: “أعتقد أنه سيبقى رئيس وزراء مع التعديلات الوزارية”.

وأشار إلى أن الانتقاد سهل جدا، ولكن العمل صعب، منوها بأنه مؤيد لاستقلال الدولة.

وأكد أن اقتصاد مصر أفضل مما كان عليه منذ 5 سنوات، وهناك زيادة في الناتج المحلي، ولكن المواطن يعيش في شقاء، ويجب أن يتحسن الوضع، وهذا التحسين سيكون في خفض الديون المحلية.