الحكومة تزف بشرى للمواطنين: خفض الدين المحلي والخارجي الفترة القادمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي تسعى إلى تخفيض الدين المحلي والخارجي، متابعا: الدين الخارجي لمصر في الحدود الأمنة بنسبة 44%.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أننا نسعى إلى خفض الدين الخارجي لأقل من 40%، كما أننا نسعى إلى تخفيضه إلى أقل من 40 ، مع نمو الاقتصاد والاستقرار النقدي والحوكمة في إضافة القروض الجديدة.



ونوه بأن القروض الجديدة مخصصة فقط للاحتياجات الأساسية في الدولة، كالغذاء والمنتجات البترولية.

وشدد على أن الدولة تسعى إلى خفض الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40% ونسعى ليكون أقل.