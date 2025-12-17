قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والكونغو الديمقراطية، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره للتواصل والتشاور المستمر مع الرئيس تشيسيكيدي، مشيداً بمشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكداً تطلعه لاستقباله قريباً في زيارة ثنائية لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين. من جانبه، ثمّن الرئيس تشيسيكيدي الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–الكونغولية، معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف القطاعات.

دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن 

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى مستجدات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث رحب السيد الرئيس بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة ٢٣ مارس، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن في ديسمبر 2025، مؤكداً أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى. 

وأكد السيد الرئيس استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعماً لمسار تسوية النزاع. من جانبه، أعرب الرئيس الكونغولي عن تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار في بلاده وفي المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين اتفقا على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

