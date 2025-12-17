قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ كفر الشيخ: جاهزون لجولة الإعادة وجهزنا 527 لجنة انتخابية بالمحافظة

اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ،
اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ،
محمود محسن

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بجولة الإعادة في المرحلة الثانية من العملية الانتخابية.

وأضاف في لقاء مع عمرو شهاب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين ينتظرون هذه الجولة بشغف نظرًا لكون المنافسة مباشرة. وأشار إلى تجهيز 501 مقر انتخابي تضم 527 لجنة، موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة، مع إعدادها بشكل كامل لتيسير العملية الانتخابية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم توفير كراسٍ متحركة لذوي الهمم وكبار السن داخل جميع المقرات، إلى جانب إقامة مظلات خارج اللجان لانتظار الناخبين، والتأكد من توافر الإنارة والمياه، وتمهيد الطرق المؤدية إلى المقرات، مؤكدًا، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل وصول الناخبين، وضمان أداء القضاة والعاملين لمهامهم دون أي معاناة.

وتابع اللواء علاء عبد المعطي، أن المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية من خلال مركز سيطرة بديوان عام المحافظة يضم جميع الجهات المعنية، إلى جانب 14 غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن لرصد أي ملاحظات أو مخالفات والتعامل معها فورًا. 
 

اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ العملية الانتخابية اللجان جولة الإعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

ترشيحاتنا

المخرج شريف مندور

إدارة الأوبرا تواجه انتقادات بسبب مهرجان القاهرة للفيلم القصير

محمد رمضان

محمد رمضان يسخر من حبسه عامين: انتظروا حفل 17 يناير

فيلم اللي باقي منك

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تعرض "اللي باقي منك" بالتزامن مع منافسته على الأوسكار

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد