محافظ كفر الشيخ: جاهزون لجولة الإعادة وجهزنا 527 لجنة انتخابية بالمحافظة

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بجولة الإعادة في المرحلة الثانية من العملية الانتخابية.

وأضاف في لقاء مع عمرو شهاب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين ينتظرون هذه الجولة بشغف نظرًا لكون المنافسة مباشرة. وأشار إلى تجهيز 501 مقر انتخابي تضم 527 لجنة، موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة، مع إعدادها بشكل كامل لتيسير العملية الانتخابية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم توفير كراسٍ متحركة لذوي الهمم وكبار السن داخل جميع المقرات، إلى جانب إقامة مظلات خارج اللجان لانتظار الناخبين، والتأكد من توافر الإنارة والمياه، وتمهيد الطرق المؤدية إلى المقرات، مؤكدًا، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل وصول الناخبين، وضمان أداء القضاة والعاملين لمهامهم دون أي معاناة.

وتابع اللواء علاء عبد المعطي، أن المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية من خلال مركز سيطرة بديوان عام المحافظة يضم جميع الجهات المعنية، إلى جانب 14 غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن لرصد أي ملاحظات أو مخالفات والتعامل معها فورًا.

