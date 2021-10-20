محافظ كفر الشيخ: المراكز التكنولوجية ساعدت في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المراكز التكنولوجية ساعدت في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أنها يسرت على المواطنين بشكل كبير.

وأضاف جمال نور الدين، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم إزالة 42 حالة تعدِ علي أملاك الدولة خلال الحملة المكبرة التي نفذتها ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

تستمر تنفيذ حملات إزالة التعديات

وتابع جمال نور الدين، أنه تستمر تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين لعدم عودة التعديات مرة أخرى.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه تم إطلاق أسم “البيج رامي” على أحد شوارع المحافظة.