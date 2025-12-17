قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل ساعات من غلق اللجان.. الحشد يبلغ ذروته والدوائر المتقاربة تترقب الحسم

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

تابع الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اقتراب الساعات الأخيرة قبل غلق لجان الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات النيابية. وخلال المتابعة، أشارت مؤشرات الرصد الميداني التي يجمعها متابعو الائتلاف إلى تصاعدٍ ملحوظ في وتيرة الحشد والتعبئة داخل عدد من الدوائر المتقاربة، في محاولة من الحملات الانتخابية لتعظيم الكتل التصويتية الحاسمة قبل انتهاء اليوم الانتخابي.

ورصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية زيادة واضحة في معدلات الإقبال خلال فترة ما بعد الظهيرة، لا سيما في الدوائر التي تشهد تنافسًا محتدمًا وفوارق ضيقة بين المرشحين، حيث لجأت بعض الحملات إلى تكثيف الحشد المنظم والدفع المتتابع للمجموعات التصويتية، في إطار ما يمكن وصفه بـ«حشد اللحظة الأخيرة»، الذي يستهدف ترجيح كفة المنافسة خلال الساعات الحاسمة.

وتولى فريق الائتلاف أعمال المتابعة والرصد الميداني بعدد من اللجان الانتخابية، من بينها: 

لجنة رقم (42) بمدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي بمركز الحسينية، ولجنة رقم (105) بمدرسة عاطف السادات الابتدائية بقسم بلبيس، ولجنة رقم (39) بمدرسة صلاح سالم الثانوية بنين بقسم حلوان، ولجنة رقم (9) بمدرسة ابن سينا الإعدادية بقسم الزاوية الحمراء، ولجنة رقم (24) بمدرسة عرب الغديري للتعليم الأساسي بمركز طوخ، ولجنة رقم (76) بمدرسة الشهيد النقيب/ أحمد عبد الرحيم الشرسي بقسم شبين الكوم.

كما لوحظ استمرار الاعتماد على أنماط الحشد الجهوي والعشائري في عدد من المناطق الريفية، مقابل تحركات أكثر فردية وانتقائية داخل بعض الدوائر الحضرية، وهو ما يعكس اختلاف أنماط السلوك الانتخابي بين البيئات الجغرافية والاجتماعية المختلفة، ويؤثر بشكل مباشر في خريطة المشاركة خلال الساعات الأخيرة.

وعلى المستوى الإجرائي، استمر انتظام عمل اللجان الانتخابية دون رصد خروقات جسيمة حتى توقيت إصدار هذا البيان، مع التزام عام بالضوابط المنظمة لعملية التصويت، بما يسهم في الحفاظ على استقرار العملية الانتخابية في مرحلة تُعد من أكثر مراحلها حساسية.

وواصل الفريق الميداني للائتلاف أعمال المتابعة والرصد داخل عدد من اللجان، من بينها:

لجنة رقم (13) بمدرسة الشهيد/ محمد كامل عقل الابتدائية بمركز دكرنس، ولجنة رقم (54) بمدرسة المرحوم محمد عبد الحميد عمارة الابتدائية بمركز كفر الزيات، ولجنة رقم (25) بمدرسة حافظ إبراهيم بقسم المرج، ولجنة رقم (17) بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بقسم البساتين، ولجنة رقم (52) بمركز شباب كوم الشيخ عبيد بمركز تلا، ولجنة رقم (5) بمدرسة زهراء بورفؤاد الابتدائية المعتمدة بقسم أول بورفؤاد.

ويرى الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن الساعات المتبقية حتى غلق اللجان ستكون حاسمة في تحديد نتائج عدد من الدوائر المتقاربة، في ظل استمرار الحشد المنظم وتراجع هامش الخطأ في الحسابات الانتخابية، مع بقاء الكتل التصويتية الصلبة العامل الأكثر تأثيرًا في مشهد الحسم.

ويؤكد الائتلاف استمراره في متابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية حتى لحظة غلق اللجان، على أن يصدر بيانًا ختاميًا يتضمن التقييم العام لسير العملية الانتخابية ومدى التزامها بالمعايير الوطنية والدولية.

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان جولة الإعادة للمرحلة الثانية المرحلة الثانية الانتخابات النيابية الحملات الانتخابية اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب محافظات المرحلة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

ترشيحاتنا

الحموضة

احترس إهمالها.. مضاعفات غير متوقعة لارتجاع الحموضة

القلب

عشبة غير متوقعة تمنع القلق والاكتئاب وأمراض القلب

حفل الزفاف

صدى البلد يهنئ محمد خالد ومروة نور الدين بحفل زفافهما.. صور

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد