المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
أخبار البلد

محافظ الأقصر يستعرض رؤية صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ برامج وقائية مجانا

عمرو عثمان
عمرو عثمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بديوان عام المحافظة ، لتكثيف جهود التعاون لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الفئات المختلفة من أبناء المحافظة بخطورة التعاطي ،وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ،ووكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية .

 واستهل المحافظ كلمته بالترحيب بالدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق والحضور ، وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للدور الوطني الذى يقوم به في البرامج الوقائية وتقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية ،ووجه المحافظ بتوفير مقر للصندوق لإنشاء عيادات طبية   لتوفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى  الإدمان من أبناء المحافظة 

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل محافظة  الأقصر خلال 2025، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية لأي مريض من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة لاسيما مركز العزيمة بقنا لحين انشاء عيادات طبية بالمحافظة  ، كما تم إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لـ 5238 موظف للترقيات و 6041 سائق بالأكمنة، كذلك الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة، فضلاً عن تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية داخل أكثر من 250 مدرسة واستفادة 17000 طالب ،وتنظيم 160 فاعلية داخل 74 مركز شباب، كذلك تنفيذ 12 فعالية توعوية  ،أيضا تنفيذ أنشطة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في 97 قرية من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، فضلا عن تنفيذ مبادرة القرار قرارك في 42 مؤسسة حكومية واستفادة 7450  موظف بالمحافظة لتعريفهم  بآليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها  كما تم تنظيم 129 فاعلية ميدانية بالساحات والحدائق العامة.

كما استعرض الدكتور عمرو عثمان الخطة التنفيذية للتدخلات الوقائية والعلاجية والأنشطة المقترح تنفيذها في محافظة الأقصر  من خلال صندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2026 ،بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، منها تدريب وإعداد  قيادات شبابية تطوعية مهاريا وعلميا من الشباب و مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات وقيادات طبيعية ورجال الدين للمشاركة في تنفيذ البرامج لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة تنفيذ مبادرات ميدانية بالتعاون مع كافة الأحياء والمدن بالمحافظة بواقع 400  مبادرة بالحدائق العامة ومواقف السرفيس والميادين العامة  وتكثيف جهود البرامج الوقائية  بجامعة الأقصر والمدارس ومدارس الشباب  وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة  من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات والأنشطة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات  ، كما سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن المخدرات على الطرق السريعة وسائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة الى تنظيم لقاءات بالمساجد والكنائس أسبوعيا للحديث عن المخدرات التخليقية ومدى خطورتها وتفنيد المفاهيم المرتبطة بها وطرق العلاج أيضا التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تنفيذ لقاءات أسرية متنوعة في القرى المستهدفة والمناطق الأكثر عرضة لخطر التعاطي.

ووجه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان الشكر للمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على دعمه لأنشطة الصندوق داخل المحافظة، لاسيما البرامج الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

محافظ الأقصر عمرو عثمان عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان جهود التعاون لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة

